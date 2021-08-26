光寶科(2301)今天股東會完成補選一席董事，由朋程(8255)及大同(2371)董事長盧明光當選。

光寶科今天舉行股東會，儘管全球新冠肺炎疫情自去年延燒至今，5G時代來臨、終端消費市場因疫情形成「新常態」與宅經濟帶動下，109年光寶科技光電部門LED元件受惠於傳感、5G、AIoT、工控應用與民生醫療、消毒與淨化之UV LED等需求提升，與LED戶外照明產品出貨成長；資、通訊產品部門中，雲端運算高階伺服器及網通設備電源管理系統、筆記型電腦電源及遊戲類電源產品需求增溫，鍵盤、滑鼠等電腦周邊產品市占率提升，雲端運算、5G、AIoT與光電等相關業務獲利貢獻占比逾40%，其中雲端運算之業務與獲利已達穩定成長且具規模，光寶科2020年全球合併營收為1571.34億元，產品設計與組合改善、營運效率提升及全球產能優化，營業毛利率和營業淨利率為17.4%及6.5%，分別年增2個百分點及1.2個百分點，全年營業淨利為102.06億元，年增9%，稅後盈餘達100.16億元，年成長6.84%，年成長6.84%，每股盈餘為4.31元，全年度獲利率和每股盈餘均創下歷史新高，今天股東會追認每股配息3.4元。

由於雲端運算、物聯網、光電、汽車電子、筆電及遊戲機等產品與應用需求穩定成長，光寶科上半年合併毛利率與營業淨利率分別為18.8%和7.6%，年增1.5個百分點和1.6個百分點，營業毛利與營業淨利分別達147.1億元與59.1億元，分別年增15%與34%，稅後盈餘為83億元，每股盈餘達3.57元，年增65%，獲利率與每股淨利皆創下歷年同期新高。

光寶科7月合併營收為137.07億元，年增4.5%，累計前7月合併營收為921.02億元，年增5.31%。

邱森彬表示，第3季訂單能見度不是問題，整體來說，第3季營收會比第2季增加，但最大挑戰仍然要看材料供應狀況，如：車電產業挑戰為材料供應，特別在IC這個部分比較辛苦，營收增長幅度要看材料對比預期的影響程度。