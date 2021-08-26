「來，捲起袖子，我們打疫苗去」。疫苗陸續到貨，不論是AZ疫苗或是莫德納疫苗，還是將來的台積電及鴻海的輝瑞疫苗，其列出來的可能副作用通通都有「注射部位疼痛」這檔事，而且還可能是其副作用中最多比例的項目之一。然而，打疫苗手叉腰還是自然下垂？打疫苗會傷害橈神經？打完疫苗千萬不能揉？這些網路謠言是真的嗎？

●疫苗注射後的肩傷害 少數人須手術治療

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區骨科主治醫師陳信彰說，所謂的「疫苗注射後的肩傷害」(Shoulder injury related to vaccine administration，SIRVA)就是指在打完疫苗後，注射肩膀處所出現的不適，包括紅、腫、熱、痛，甚至活動不良；有的很輕微，但還是會有極少數人是會痛到無法動彈無法工作的，國外甚至有報告需要住院打針及手術來治療才好的。

●9成24小時內出現症狀 多數幾日內可緩解

「疫苗注射後的肩傷害」通常就是疫苗注射後立即出現肩膀的症狀，據統計約有九成的病患是24小時之內即出現症狀，很少是超過三天才出現肩膀問題的。而診斷標準第一個就是要排除感染，幸運的是，這種「疫苗注射後的肩傷害」絕大部份都在症狀持續了幾日後自然就痊癒了，無需任何的治療，而也有少部份人得吃藥打針或復健才能緩解症狀，然而，也如前所述是有極少的人是需要骨科來收治住院才得以痊癒的。

●推測注射位置太高所致 坐著手叉腰注射可避免

到底「疫苗注射後的肩傷害」是傷害到了什麼？有沒有辦法避免？根據2010年Atanasoff等學者研究13位病患，並創造「疫苗注射後的肩傷害」SIRVA這個病名，指的是打完疫苗後出現肩峰下的滑囊炎、肌腱炎、肩袖斷裂、三角肌積液、肩關節囊粘連（俗稱冰凍肩），而這些也是「疫苗注射後的肩傷害」中最常見的情況。

推測其發生原因，有可能是注射位置太高，而沒有將疫苗注入三角肌肌肉內，反而注入肩峰下組織，因此引起相關被注射組織發炎。

要避免這類情形，除了注射位置不要太高之外，還有一個重點就是請病患記得手叉腰、手臂外展，讓肩峰下的滑囊、肌腱、肩袖、肩關節囊等組織縮回去肩膀內，避免被針打到；所以，「請病患坐著手叉腰再行肩膀肌肉注射」幾乎是世界各國做肩膀肌肉注射的標準動作。

●肌肉注射針頭不能太短 揉不影響肌肉組織結構

2018年Bancsi等學者亦整理了「疫苗注射後的肩傷害」並給出幾個肌肉注射建議，其中的建議亦經世界各國學者及護理專家引用做為肌肉注射指引，他點出了若注射在肩膀太低的位置是有可能傷到橈神經，而注射在肩膀太後外側的位置是有可能傷到腋神經。

除了注射位置，Bansci亦指出針頭太長也是有可能傷到神經；雖然神經傷害的報告是少之又少，而且目前多採用1 CC的小針具較不可能傷到，但考量到要實行肌肉注射針頭也不能太短，對某些很瘦的民眾還是得小心注射。

陳信彰表示，看了那麼多的「疫苗注射後的肩傷害」文獻，並沒有看到能不能揉的問題，不過有沒有揉應該也不會影響肌肉組織結構。