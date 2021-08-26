高雄市1名朱姓男子25日晚間因身體不適，至前鎮區1間內科診所就診，因未帶健保卡，先放押金，未料，朱男再次折返診所拿健保卡時，帶著滿身酒氣，不只在診所內咆哮，還拉扯病人和護理師，所幸經在場的護理師丈夫和民眾合力制伏，警方也趕抵將朱男依違反醫療法移送法辦。

警方指出，48歲的朱姓男子於25日晚間，因身體不適至前鎮區1間內科診所就醫，由於朱男當下未帶健保卡，於是先在診所放押金；未料，朱男於晚間8時30分許返回診所時，身上散發濃厚酒味，仗著酒膽在診所內大聲叫囂、胡言亂語。

當時蔡姓護理師發現朱男先前曾至診所言語騷擾診所醫護及看診病人，於是緊急通知丈夫及小孩前來幫忙留意朱男言行舉止；正當蔡姓護理師幫黄姓病人打針治療時，朱男竟不分青紅皂白拉扯並對病人叫囂，還出現要攻擊病人及護理師的情緒失控行為，診所人員見狀先報警，蔡姓護理師和丈夫、小孩及黄姓病人趨前壓制朱男，警方獲報趕到現場，將朱男帶回查處。

警方對朱男施以酒精測試，呼氣值高達1.23毫克；警方表示，診所對於朱男不理性之行為均表示不予追究，但警方對維護社會治安責任責無旁貸，不容許醫療暴力行為發生，全案訊後依醫療法第106條「對於醫事人員或緊急醫療救護人員以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨害其執行醫療或救護業務者」，將朱男移送法辦。