高雄35歲李姓男子前年10月在家持剪刀狂刺母親217刀致死，犯後打給媒體自首還辯稱自己患思覺失調症，遭法院鑑定打臉，一審遭判無期徒刑。高雄高分院26日宣判，認定李男自首無助釐清案情，考量其非計畫性犯案，仍判無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

二審撤銷原判的理由為，李男直到二審最後審判期日時才坦承犯行。李男痛下殺手後打電話給媒體投案算是自首，但難認衷心悔悟，對整體犯罪事實及前因後果釐清只有些微助益。原審依自首規定減輕其刑，裁量權行使不當。

判決指出，李男長期無業，在家時常和63歲母親口角，過去也有家暴紀錄，李母還因此申請家暴令。2019年10月李男和母親爭吵後，涉嫌持按摩器、木椅毆打母親，更拿出剪刀猛刺母親全身上百刀致死。

李男第一時間不是報警，而是打媒體爆料專線說「被媽媽家暴，只好拿剪刀反抗」。記者後來通知警方到現場，發現李母倒臥血泊明顯死亡，現場慘不忍睹。

法醫勘驗，李母頸、肩、胸、背、腹和手腳四肢共計217處穿刺傷，多處肋骨多處斷裂、插入肺肝及腎臟，大量出血死亡。李男向檢方供稱，自己患有思覺失調症，只記得和母親有爭吵，清醒時就發現自己坐在床上，母親已經倒在地板上。

出庭時，李男強調自己因為精神問題、不能辨識當下行為，但法官持醫院精神鑑定打臉李男，認為他可清楚陳述犯案時的記憶細節，並無明顯障礙、認知也無退化，辨識能力未減損，犯案後還知道聯繫記者，甚至上網查爆料專線及廢死聯盟相關資訊。

一審僅認定李男符合自首要件，依法可減刑，依殺害直系血親尊親屬罪判無期徒刑、褫奪公權終身。二審高雄高分院認為，李男長期受憂鬱症、思覺失調症所苦，僅因母親管教細故刺激就痛下殺手，惡性甚重。然而李男並非計畫性犯案，過去也無其他劣行，判有期徒刑太輕，判死刑又過於苛刻，兼顧多元刑罰目的下，量處無期徒刑為適當，並褫奪公權終身，全案仍可上訴。