藝人茵芙擁有甜美外表及火辣身材，近來演出《天之驕女》小三「周品萱」一角備受關注，人氣扶搖直上的她，被封為新一代的「本土劇女神」，近日在臉書罕見曬出火辣床照，只見她身穿白色襯衫，下半身幾乎失蹤的誘人照，讓所有網友眼睛大吃冰淇淋。

茵芙時常在臉書與網友分享生活點滴，近來曬出坐在床上的嫵媚床照，只見她身穿深Ｖ白襯衫睡衣，雖然沒露出傲人上圍及事業線，反而更讓人充滿無限想像空間，此外，露出一雙修長火辣美腿，呈現下半身失蹤的誘人坐姿，讓所有人看得鼻血直流，對此，她表示由於最近喜歡上白色，因此把家裡床包被單全換成白色，讓房間就變成度假飯店的感覺，反而讓自己更不想離開床。

對此，網友紛紛留言：「太性感了這床照，真的太喜歡了」、「這雙腿美到太不科學了吧」、「女神根本是零死角啊，怎麼拍怎麼美啊」、「度假飯店風，今天的茵芙好漂亮」、「這系列照片太犯規了，真的是要報警了」、「看女神的美照真的可以轉換心情」、「妳離不開床我就更離不開妳了」。

茵芙前年和豪門老公何皓翊2年婚姻畫下句點，指出「兩人會協議離婚，不是單純感情轉淡不是經濟因素，主要原因是雙方對於家庭觀念和目標不同，並且對未來沒有共識，所以協議離婚，也澄清沒辦婚宴並不是如外界所言「男方家庭對婚事不贊同」。