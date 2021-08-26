2020東京帕運中華隊奮力出擊，桌球男單TT5級男子選手程銘志，昨天分組賽首戰旗開得勝，今天上午第2戰3比11、4比11、3比11直落三不敵世界排名第7的英國選手杭特-史派維(Jack Hunter-Spivey)，能否晉級8強，要看今天下午杭特-史派維、比利時布蘭斯(Bart Brands)的結果。

帶著中華隊在東京奧運拿下2金4銀6銅好成績前進日本東京的中華帕運代表隊，桌球選手程銘志是奪牌希望之一，他在上屆里約帕運助隊帶回桌球男團銀牌，去年世界排名也曾上升到第1，昨天東京帕運首戰28分鐘奪勝，今天很可惜未能乘勝追擊。

今天下午英國杭特-史派維、比利時布蘭斯的賽事，如果布蘭斯吞敗，那麼就會以2連敗出局，由程銘志和杭特-史派維晉級8強，如果布蘭斯奪勝，3人小組賽戰績就同為1勝1敗，就要再比較對戰、得失局數來決定分組排名。

今天中午12點40分，中華隊桌球女將盧壁春，也要女單第4級出賽。