日本片商認為用短時間講解電影劇情的「快速電影」短片，讓電影業損失慘重而採取法律行動，日本警方逮捕、起訴上傳影片的「日本版谷阿莫」，其中1人賠償逾250萬元與片商和解。

本名仲惟鼎的YouTuber谷阿莫，2015年以「X分鐘看完一部XX的電影」系列影片爆紅，但因製作內容擷取電影或影集片段，2018年遭檢方依違反著作權法起訴。谷阿莫後與5家提告片商協調和解，傳出賠償片商新台幣上百萬元。

日本也發生類似谷阿莫的電影懶人包短片侵權事件。日本放送協會（NHK）報導，這類未獲授權擅自擷取電影畫面、加上字幕與旁白解說劇情的數分鐘短片，又稱為「快速電影」（fast cinema），約從去年春天起被大量上傳到影音平台YouTube。

宮城縣警方在今年6月首度揭露，一個上傳快速電影的團體藉此賺取廣告收入，涉違著作權法，並因此逮捕與起訴3人，還有2人被函送法辦。

被函送的其中一人是住在神奈川縣川崎市、擔任快速電影旁白的20多歲人士，他與一家片商協議和解，最後賠償片商超過1000萬日圓（約新台幣257萬元）。

這名人士說，他與其他人是一起玩網路遊戲的朋友，一開始他也擔心快速電影是否會有問題，但看到還有其他有數十萬人訂閱、點閱次數上百萬次的快速電影頻道，就認為應該沒關係。

他說，原本以為在網路上做什麼都可以，但現在知道必須改正這個觀念。

日本電影公司與動畫公司組成的「內容產品海外流通促進機構」（Content Overseas Distribution Association，簡稱CODA）正與片商合作，將與警方商談，研議對其他惡劣的快速電影上傳帳號提告。

CODA指出，這一年來約有2100多支快速電影被上傳；這類短片導致觀眾不去直接看電影，推算造成片商損失高達956億日圓。

在宮城縣警方首度因快速電影逮捕3人後，YouTube 上的快速電影頻道紛紛刪除影片或關閉帳號，CODA掌握的55個帳號已減少到8個。

CODA表示，現在也正在調查這些關閉帳號的使用者，研議採取法律措施。