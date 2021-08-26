大陸矚目的北京大學高材生「學霸」吳謝宇弒母案，福建省福州市中級人民法院26日宣判，被告吳謝宇依故意殺人、詐騙、買賣身分證件等數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，併科10萬3000元（人民幣，下同）罰金。親屬宣判前希望法院寬大處理落空；被告庭審曾辯稱弒母是「幫母親解脫」，語驚四座。

大陸澎湃新聞此前報導，2016年2月14日，警方發現被害人謝天琴被人殺害於福州市晉安區一所中學教職工宿舍家中。警方偵查發現，凶案發生於2015年7月，謝天琴的兒子吳謝宇有重大作案嫌疑。

經查，死者謝天琴是福州教育學院第二附屬中學的歷史老師，丈夫是國企領導，在2010年患肝癌去世，她和兒子吳謝宇相依為命。吳謝宇因為成績優異而於2012年保送進北京大學經濟學院。

吳謝宇在大一學年獲得了北大三好學生榮譽稱號；大二學年，吳謝宇獲得了北大廖凱原獎學金；他還擔任班長，GRE考試超高分數。

謝天琴遇害後3年多，吳謝宇一直銷聲匿跡。直到2019年4月21日，吳謝宇在重慶江北機場被警方抓獲。

檢方公訴指出，2015年上半年，吳謝宇產生殺害母親謝天琴（歿年48歲）之念，網購刀具等作案工具後，於當年7月10日在家中將謝天琴殺害。作案後，吳謝宇謊稱謝天琴出國陪同其交流學習，騙取親友錢款共計144萬元予以揮霍。為逃避抓捕，吳謝宇先後向他人購買10餘張身分證件。

公訴認為，吳謝宇分別構成故意殺人罪、詐騙罪、買賣身分證件罪嫌，應依法予以並罰。

2020年12月24日庭審，吳謝宇對檢方指控供認不諱，講述作案過程時，他痛哭悔罪，覺得對不起父母。他說，當時的他太自以為是了，完全活在自我的世界，如果當時有人給予一些及時的開導，或許就不會這麼做。

知情人士透露，庭審中吳謝宇承認弒母動機是因為「愛媽媽」，是為了幫母親解脫，語驚四座。庭審中說到一些情節時，吳謝宇的情緒起伏極大，以至於庭審幾度中斷。

對於量刑，吳謝宇說，法院可以對他重判，但他現在還有勞動能力，還能為社會幹點活。同時他還稱，現在正在寫自己所經歷的東西，希望將全部過程寫出來警示他人。