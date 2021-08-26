台積電(2330)傳出調漲代工價格，IC設計首當其衝，美系外資也出具最新研究報告，點出共有13家台系IC設計廠與台積電有代工合作夥伴關係，也點出比重，美系外資認為，相較於出貨規模大的客戶，處於後端製程的小客戶受到的衝擊恐更大。

美系外資表示，傳出台積電將調漲價格10~20%，價格上漲的幅度將因客戶和製程有所不同，一般來說，處於後端製程的小客戶可能會面臨更高的價格上漲，尤其是在需求增量環境下，反之，大客戶或是前端製成的客戶可能影響風險相對小，調整後新的價格可能會逐漸發生，而非市場說法得在明年第一季一次性漲足。

美系外資表示，面對台積電漲價，預計客戶只能接受未來兩年的漲價，大客戶可能會更積極地支持第二來源(三星、英特爾代工廠)。先前聯發科曾指出，會將代工成本上揚轉嫁給客戶，藉此維持其2022年的總收入利潤，但與此同時，智慧手機廠商也可能轉向低端5G SoC(系統單晶片)以保持BoM(物料清單)成本相似，故對聯發科的財務影響可能是毛利率保持不變，但晶片價格上漲恐影響到產品組合。

對IC設計廠來說，面對上游台積電喊漲，在成本上勢必也會面臨風險，但在規模大的業者，包括聯發科、聯詠以及瑞昱等，相對擁優勢，不僅具有規模經濟，且在產能談判時，也更具籌碼。對於台積電的喊漲，聯發科不評論。

面對晶圓成本的調漲，IC設計業者也或多或少將其轉嫁與客戶，轉嫁的幅度對於毛利率影響程度也會不同，然而，除要面臨台積電、聯電等對晶圓成本調漲，現階段下游終端市場，類似電視、NB或是Chromebook等已經出現下修雜音，也成為IC設計廠另一端的挑戰，只是先前甫落幕的各家法說，對於目前終端市場發拉貨狀況多依舊樂觀，普遍認為現在終端庫存仍低，下半年產業狀況依舊相當明朗。

美系外資也點名13檔台系IC設計廠，有採用台積電代工的台系IC設計公司，包括信驊(5274)、祥碩(5269)、聯發科(2454)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、神盾(6462)、群聯(8299)、瑞昱(2379)、聯詠(3034)、新唐(4919)、矽力-KY(6415)、譜瑞-KY(4966)、立積(4968)。其中信驊、祥碩100%均採用台積電代工製程，聯發科、創意、世芯-KY也均有60~70%，神盾、群聯為35~40%，瑞昱、聯詠、新唐為15~25%，矽力-KY、譜瑞-KY、立積則僅為3~8%。