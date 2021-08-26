市場傳出罕見調漲價格台積電（2330），將全面調漲成熟製程價格二成，先進製程則調漲約一成，受此消息衝擊，市場點名IC設計股毛利率將承壓，聯發科（2454）今（26）日股價有如溜滑梯一般往下走，最低觸及878元大跌33元跌3.62％。

聯發科近來股價走勢疲軟，今年6月間數度出現千元價位，但7月來股價明顯不振，日前最低來到865元，近日反彈告終，今天受到台積電漲價，恐衝擊毛利率的消息衝擊，股價一路下滑，市值正式跌破1.4兆元大關，來到1.396兆元，單日市值約蒸發525億元。