中市警局霧峰分局偵辦槍砲案，發現擁槍嫌犯43歲曾姓男子，所使用汽車涉及國道1號高速公路豐原大雅段槍擊案件，24日將他逮補，查獲2隻改造手槍及子彈。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

國道1號台中南下豐原路段，21日晚間發生行車糾紛槍擊案，李男遭槍擊，手腕受傷，其副駕駛座車窗，被擊穿呈蜘蛛網狀，中市警局霧峰分局24日，逮補開槍的43歲曾男，查獲2隻改造手槍及子彈。（民眾提供／黃國峰台中傳真）

國道1號台中南下豐原路段21日晚間發生行進間槍擊案，李姓民眾遭子彈擊中左手腕，案經國道警方接續偵辦，無巧不巧，霧峰分局鎖定一名43歲曾姓擁槍嫌犯，24日在太平逮捕曾嫌，起獲槍彈，進而發現曾嫌竟是國道開槍嫌犯，全案與國道警方共同偵辦，並移請台中地檢署偵辦，聲押獲准。

台中市警局霧峰分局偵查隊，偵辦槍砲案，鎖定43歲曾姓男子，擁有槍械，經月餘調查，於24日下午16時，發現曾男返回其位在太平的住處，隊員迅速往該處集結，待曾男再度開門外出時，一舉將他擒獲，並在其住處查獲2把改造手槍及數十顆子彈。

警方偵訊發現，曾男所使用車輛疑是涉及21日國道1號高速公路豐原大雅段李姓男子及其2名女姓友人槍擊案，造成李男手腕中彈，緊急下大雅交流道就醫，經聯繫國道公路警察局專案小組，與國道公路警察局共同偵辦，全案移請台灣台中地方檢察署偵辦並聲請聲押獲准。

霧峰分局分局長李建興表示，警方的維護治安工作一刻都不得閒，警方强力追查、逮捕犯嫌到案，杜絕街頭暴力及防制惡徒擁槍自重，亦提醒民眾發生行車糾紛，請立即撥打110尋求警方協助，並隨時確認行車紀錄器是否留存行車影像，以保障自身利益。

案發當時，25歲李姓男子駕車載2名女性友人，從桃園南下台中訪友，當時行經國道台中豐原段，因著急訪友，一路超車，不料一輛後車向李男閃大燈示警，接著對方加速開到李男轎車的右側。兩車並排行進間，對方駕駛搖下車窗，疑持槍開轟，子彈打破副駕駛座玻璃，奇蹟似閃過女乘客，擊中李男的左手腕。

李男緊急下大雅交流道，停於路邊，同車女性友人慌忙打119報案，隨後救護人員到場，包紮止血後，送往中港澄清醫院急救，幸無大礙。案經國道第三大隊，沿線監視器進行分析追查及台中市警局霧峰分局查緝槍砲，終將開槍兇嫌追緝到案。