人間處處有溫情！一名越籍武姓女大生因熱愛台劇「夜市人生」而來台讀書，卻因違反居家檢疫遭罰20萬元繳不出，遭限制出境滯台11個月，女大生遂向執行署新北分署書記官求助，幸運獲得善心人士援助，可回國再分期繳納剩餘罰鍰，並預計於28日搭機返鄉。

法務部行政執行署新北分署表示，20歲越籍武姓女大生於2019年來台於新北市一所大學讀書，而2020年3月21日武女入境時，需居家檢疫14天至同年4月4日期滿，但武女於最後一日下午1時就出門買菜，僅半天之差，遭新北市衛生局裁罰20萬元，經申請獲准分20期，每期繳納1萬元。

然武女只繳納一期，經衛生局於去年9月移送新北分署執行後，遭到限制出境、出海，而武女因經濟困難，在老師與家人的協助下又繳納了2期後又再度中斷；書記官電詢其老師後，才知情武女已於9月底辦休學，原本預計要返回越南，卻遇上越南疫情嚴重管制入境無法返國，且其家境不優，無力償還剩餘17萬元罰鍰。

武女一連滯留11個月，於本月19日寄電子郵件給書記官，稱其接獲越南駐台辦事處通知已可以搭28日的班機返鄉，但需要於23日訂好機票，請求書記官是否能看在她的家人病重又無力償還罰鍰，特許網開一面讓她返國後繼續分期支付，懇請送她回家。

書記官與主任行政執行官商議後，經求證越南辦事處證明武女一席話為真，但越南辦事處無法協助繳納罰鍰。書記官聽聞後，遂透過自身力量，深入了解武女的家庭狀況，成功連繫上一位善心人士願意協助替武女擔保以解除出境限制，另有一名善心人士願意捐助其返回越南的機票與越南內線機票，並繳納逾期居留的罰鍰以及回國的檢疫費用。

武女得知後，還開心地說，「那是誰？這麼好！」、「真的很感謝，不知道怎麼回報大家。」、「我會努力還清政府的債務，並會再次努力學習。」、「我以後可以再來台灣嗎？」主任執行官則回覆，台灣隨時歡迎她回來，若以後分期繳納罰鍰有困難，也請記得與書記官連絡，不能放任不理。

主任行政執行官亦電詢武女，武女則用不純熟的國語分享，她是台灣電視劇迷，在劇中發現台灣景色優美，才愛上台灣，甚至選擇來台讀書，更透露自己喜歡看〈夜市人生〉、〈戲說台灣〉、〈神機妙算劉伯溫〉，還最近喜歡的劇劇作品則是〈飄洋過海來愛你〉。

新北分署表示，經調查審酌武女的生活情況，並基於人道考量，同意將剩餘的17萬罰鍰分24期，每期繳納7千元，於其回國工作後，自10份起開始繳納，由善心人士簽署擔保書後，解除了武女的出境、出海限制，武女才終於踏上返家的路途。