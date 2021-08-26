台股早盤大漲155點，隨著權值股台積電漲幅收斂，加權指數翻黑，低點一度來到16995.17點，下挫約50點，盤中力守17000點關卡。

加權指數今天開高走低，早盤高點觸及17201.42點，上漲155點，然而，隨著台積電走勢拉回，加權指數漲點收斂，截至11時07分，指數來到17042.76點，下跌約3.28點。

觀察資金比重，電子資金比重5成之上，運輸族群約2成5，鋼鐵人氣回流，占大盤比重約9%。

台積電通知客戶調漲代工價格，帶動今天股價上衝，高點至603元、上漲18元，然而600元關卡並未守穩，低點拉回至592元；聯電上漲1%以上，至60.6元。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，上海浦東機場貨運站宣布全面暫停運作，長榮航9月1日起調整台灣出口到中國各航點運價，每公斤上調25%至30%。長榮航、華航下挫1%以下；貨櫃三雄下跌約2%。

越南將限制鋼鐵等原物料出口，以滿足越南國內需求為主；鋼鐵族群奮起，燁輝、燁興、彰源、中鋼構等個股直攻漲停，指標股中鋼上漲逾2%。

法人指出，台股月線、季線中期均線均呈下彎，且月線為上檔極大壓力所在。融資餘額隨著台股反彈，迅速增溫，外資也未有顯著重返買方趨勢，台股籌碼面仍然紊亂，投資人逢反彈仍應保守應對。（編輯：趙蔚蘭）1100826