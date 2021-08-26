隨著科技的進步以及社群平台的興起，不少人靠著網路媒體而爆紅，加上新冠肺炎疫情的影響，讓越來越多人選擇在家直播與網友互動、賺取收入。一名男網友日前便突發奇想，利用YT直播，以「睡覺」為主題看會有多少人抖內，沒想到起床一看到金額把他嚇了一大跳。

根據《技術時代》（Tech Times）的報導，來自美國洛杉磯的男網紅「亞洲安迪」（Asian Andy），因經常在個人經營的Youtube頻道上拍攝逗趣的影片，並時常開直播與網友們互動，使他的頻道累積113萬名粉絲訂閱。

日前，安迪突發奇想，在直播時進行了一項「睡眠直播的抖內挑戰」，遊戲規則是他和愛犬睡覺時會開著鏡頭進行直播，網友可以透過抖內換取「噪音」聲效將他們吵醒，但每次抖內都需支付9.99美元（約新台幣279元）的費用。

原本安迪以為沒人會這麼無聊，因此就放心入睡，沒想到在他入睡後的7個小時內，吸引大批觀看直播的網友不停播放喇叭聲、狗叫聲、音樂等噪音吵他，甚至還有人故意開玩笑大喊「你窗戶外有人！」讓他數度被吵醒後繼續入睡，而且他的父母就住在他房間隔壁，因此這場「睡播」對他來說是一個不小的挑戰。

隔日一早直播結束後，儘管過程使安迪相當疲憊、無法好好休息，但當他一看到抖內總金額高達1.6萬美金（約新台幣45萬）時，也忍不住露出驚訝的表情，直呼「太扯了」，甚至激動到撕掉上衣感謝粉絲們的支持，也引起網友熱烈討論。