國產高端疫苗開打至今，傳出4起疑似不良死亡案件，國民黨立院黨團總召費鴻泰痛批，衛福部長陳時中僅以高血壓、糖尿病、吸毒等理由，就輕鬆帶過死因，「陳時中先生，很多冤魂會去找你」，並要求先暫停施打高端疫苗。

費鴻泰指出，高端開放施打至今，已有4人在打疫苗後猝死，陳時中以高血壓、糖尿病、肥胖、吸毒等原因輕鬆帶過死因，在台灣18歲以上可以注射疫苗者，就有500多萬人有高血壓，難道高血壓就不可以打嗎？那為什麼不乾脆直接說高血壓不能打高端疫苗？

費鴻泰表示，蔡政府現在還欠在野黨兩個回答，一是為什麼5月本土疫情爆發後，台灣染疫致死率高達5.5％，在世界名列前茅；二是為什麼有4、500人注射日本進來的AZ疫苗後死亡？可不可以給人民一個交代？

費鴻泰痛批，陳時中對於死亡的人，僅稱因有三高、慢性病等因素，「陳時中先生，很多冤魂會去找你」，並以丹麥為例，施打14萬劑AZ疫苗後，有1人死亡、1人嚴重不適，因此暫停施打，呼籲蔡政府人命關天停打高端，找出死亡原因，給人民一個交代。

國民黨立委賴士葆直言，很多歐洲國家在出現兩例打疫苗後猝死的案例就先停止施打，而現在台灣短短2、3天死掉4例還要繼續打，「台灣人的命不值錢嗎？」，呼籲指揮中心應該暫停施打高端疫苗，成立專門委員會好好檢討一下，並強調打完高端儘速驗抗體。

此外，對於另針對首批BNT疫苗最快將在8月底抵台，陳時中昨天證實這批疫苗會出現「復必泰」字樣，引發外界質疑這與原本約定的標示方式不同，

費鴻泰指出，如果6月底就可買「復必泰」 三個字的BNT疫苗，那現在學生、老師開學都不是問題，當初就因為那三個字卡了三個月，「當初到底是在擋什麼？」，難道我們這麼多人因為疫情關係而死亡，你不該跟這些亡魂道歉嗎？呼籲陳時中把人命當人命。