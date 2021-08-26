為積極鼓勵國際非政府組織（INGO）來台設點，外交部自去年起已會同相關部會建置完善的法治環境及作業流程，並建置一站式資訊服務專區及專人輔導窗口，協助INGO辦理設點事宜，目前包括美國「國際民主協會」（National Democratic Institute NDI）、「國際共和研究所」（International Republican Institute IRI）及德國「弗里德里希諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation FNF）均已完成登記在台設立辦事處；「世台聯合基金會」（STUF United Fund）也已在台成立亞太中心。

至於將於今年下半年來台設點的捷克「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy EVC），外交部持續接洽以提供必要協助，同時也協助「堅韌社會再造委員會亞太中心」（R4R Asia-Pacific Hub）辦理在台籌設社團法人等事宜。

外交部表示，為提升INGO來台設點的誘因及便利性，外交部已修訂法規，提升申設便利性；如果從事的業務符合民主自由、人權正義、和平包容等外國國際合作事務財團法人，可向外交部申請認許，並將其在我國境內的財產總額門檻從新台幣3000萬元降低至1500萬元。

外交部指出，國際知名推動民主自由及人權的INGO紛紛來台設點，彰顯我國捍衛民主自由的精神獲得國際重視及肯定，期待台灣未來在印太民主社群連結，及推動亞太民主開放社會中扮演更重要的角色。

此外，我友邦海地發生強震消息傳出後，外交部陸續接獲許多國內非政府組織（NGO）主動表達伸出援手的意願，外交部對我民間團體以實際行動發揮人道關懷深表敬意，也立即將當地政府及我駐海地大使館評估災區需求提供給相關NGO參考。

截至目前為止，外交部接獲有意援助海地地震災民的NGO包括：「慈濟基金會」捐贈可立即食用食品及組合床等、「中華民國紅十字會」捐贈急難救助與防疫物資；「台灣青商總會」、「世台聯合基金會」、「舊鞋救命協會」聯合募集40呎貨櫃的衣物及鞋子等，上述3個NGO團體於今天上午舉行合作諒解備忘錄線上簽署儀式，外交部也應邀出席見證；另「中華民國遊戲協會」及「好鄰居協會」也均表示願與外交部合作辦理災後重建工作，協助當地學校及學童。