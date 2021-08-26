過去一年中人們因疫情而被日積月累的壓力影響睡眠、飲食與運動習慣，也在面對逆境時，逐漸意識到需要讓自己變得更堅強、更有韌性。因此，對於多數人而言，「能量」如今有了嶄新的意義，不再只是能舉得多重、跑得多快，更要能展現內心的穩定，以正面的態度與心理面對挑戰。隨著「能量」的概念被重新定義，Fitbit 宣布推出Charge 系列最新續作Fitbit Charge 5，輕薄設計，可協助用戶追蹤全天候活動、心臟健康、壓力、睡眠等健康數據，全方面管理身心靈的健康。也首度搭載彩色觸控式螢幕，並提供最長7日的電池續航力 (隨使用情況而有所不同)，為用戶帶來更升級的體驗。

在2020 年，根據Gallup公司調查研究包含台灣、英國、澳洲等國的民眾在疫情下的壓力狀況，發現有 40% 的成年人表示承受了龐大壓力，創下歷史新高。為了協助用戶有效的管理壓力，Fitbit推出第一款內建 EDA 感應器的智慧手環 Charge 5，透過檢測皮膚上的汗水層偵測身體對壓力的反應來實現。Fitbit於去年秋季已推出搭載 EDA 技術的Fitbit Sense 智慧手錶，並發現 70% 的用戶在經過 2 分鐘的 EDA 偵測後心率會逐漸緩慢下來，也讓 Fitbit 了解此壓力管理工具是有助於管理與緩解用戶壓力狀態。Charge 5 用戶可以在 Fitbit 應用程式的壓力管理動態磚中檢視自身的壓力管理分數，充分掌握壓力狀態，進一步評估是否已準備好面對更多的挑戰，或是需要時間調整與休息。

Charge 5 搭載全天候心率追蹤，透過裝置可提供個人化的心率過高/過低通知，協助用戶管理心臟健康，並在有異狀時能即時尋求專業醫療協助。Charge 5 用戶可搭配使用 Fitbit 應用程式的健康指標儀表板，以清晰易懂的介面整合關鍵健康指標，包含呼吸率、皮膚溫度、與血氧飽和度( SpO2) 等健康追蹤指標項目，幫助用戶全面掌控健康狀況。Premium會員更享有每月健康趨勢報告及個人健康指數變動範圍追蹤功能，進行有效的長期健康管理。

Fitbit Charge 5 是用戶日常生活的好夥伴，隨時隨地都能透過手腕上的裝置管理身心健康。（Fitbit提供／黃慧雯台北傳真）

睡眠對於人體健康也十分重要，用戶可透過睡眠分數近一步了解在特定區段內的睡眠品質。透過設定就寢提醒功能也能養成良好的睡眠習慣。Premium 會員可參閱更深入的睡眠分析數據，未來將進一步擴展更多功能與工具，根據個別用戶的睡眠習慣，提供更加個人化的健康指南。

Charge 5 除了鼓勵用戶持續透過運動健身管理健康外，也具備多項便捷智慧功能，包含用戶能直接在裝置檢視自身健康數據、透過 Fitbit Pay 進行零接觸支付、接收訊息通知並於腕上進行快速回覆 (快速回覆功能僅適用於 Android 手機)。用戶也能自由選取20 種精緻錶面與自訂經常查看資訊，讓智慧功能與日常生活進一步結合。

Charge 5 採用空氣動力學設計，較上一代產品減少 10% 重量，提供更舒適的配戴體驗。全新 AMOLED 彩色觸控式錶面亮度為前代的2倍，更是首款Fitbit提供螢幕常亮模式的智慧手環產品。除了基本款錶帶款式，用戶也能選購輕量矽膠 Infinity 錶帶、透氣運動錶帶、搭配毛絨質感尼龍材質魔鬼氈錶帶、頂級手工 Horween 皮革錶帶等配件，依每天的心情與穿搭進行搭配。

Charge 5 在台建議售價為新台幣5990元，即日起可於Fitbit 官網預購，預計於今年秋季全球同步上架。為了讓用戶體驗 Fitbit 全方位的健康之旅，凡購買 Charge 5 消費者便能獲得 Fitbit Premium 6 個月免費試用。藉由更深入的數據分析、具體的健康管理建議及超過500種健身課程、正念冥想與營養知識等相關內容，讓用戶每天都能依據自己的健康情況選擇想要的內容。

Fitbit Premium 即將推出全新日常準備分數功能，適用於 Charge 5 、Sense、Versa 3、Versa 2、Luxe與Inspire 2，可協助用戶檢視身體是否已準備好面對下一次的運動，或是應該讓自己再多養精蓄銳。用戶將於每天早晨起床時收到 Fitbit 根據用戶的活動疲勞度、心率變化 (HRV) 與近期睡眠狀態計算而得的分數，並檢視影響分數的因素與分析資訊和相關建議，例如活動區間分鐘數建議目標，以及推薦Premium中對應分數的建議內容。Charge 5 延續系列內建 GPS功能與Fitbit Pay、一卡通功能特色、20 種以上運動模式、自動運動識別和最大攝氧量等功能。