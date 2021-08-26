受新冠肺炎疫情影響，全台醫院醫療量能降載，民眾前往醫院的意願也變低，但醫師警告，慢性病比新冠肺炎的威脅更大，趁疫情趨緩之際，務必正視疾病風險。大腸癌是我國發生人數最多的癌症，國健署推估，國內有1000名潛在的大腸癌患者尚未被診斷，呼籲民眾定期接受免費糞便檢查，若結果為陽性，應在半年內安排大腸鏡檢查。

國健署統計，今年（110）截至7月底，四癌篩檢（乳癌、子宮頸癌、大腸癌及口腔癌）人次為248萬，比去年（109）同期減少29萬，大約1成；和疫情尚未發生的108年同期相比，下降幅度更達2成。

糞便潛血檢查是早期發現大腸癌的重要工具，國健署提供50至74歲民眾每2年一次免費糞便篩檢。國健署癌症防治組長林莉茹指出，大腸癌已連續13年蟬聯我國癌症發生人數第一位，糞便潛血檢查屬於非侵入性檢查，可以在家輕鬆做，也沒有飲食限制，非常方便。

林莉茹提醒，如果糞便檢查結果為陽性，務必在6個月內接受大腸鏡檢查，如發現息肉可及時切除，避免癌變。根據國健署統計，糞便潛血檢查陽性個案中，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人罹患大腸癌；目前國內仍有2萬名陽性個案還沒做大腸鏡，以此推估有1萬名大腸息肉患者，以及1000名大腸癌患者仍待確診。

「慢性病不會因為疫情而消失！」台大醫院健康管理中心主任邱瀚模指出，疫情三級警戒期間，不少民眾因為害怕感染風險而耽擱了其他疾病檢查，癌症偵測率大減。他提醒，糞便潛血檢查陽性者，如延遲半年才接受大腸鏡檢查，晚期癌和死亡風險將增加25至26％，且時間拖越久，風險越高。

邱瀚模形容糞便潛血檢查就像是「測大腸有沒有發燒」，如果檢查出陽性又不去做大腸鏡 ，一旦演變成癌症，以短短3個月、半年的速度，病程進展相當快。他認為目前國內疫情相對穩定，到醫院做大腸鏡檢查是相對安全的。

台灣自2004年啟動癌症篩檢計畫，大腸癌死亡率已減少35％、二期以上大腸癌發生率下降29％，邱瀚模說明，這是全世界第一個發表「透過糞便篩檢明顯降低大腸癌風險」的數據。他也強調，慢性病是已開發國家最重要的死因，威脅遠大於新冠肺炎，如有糞便潛血檢查陽性者，務必盡速安排大腸鏡檢查，早期發現早期治療。