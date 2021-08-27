左手換右手 民團批金管會坐視蝦皮違法 09:152021/08/27 中時 黃世麒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨立委郭國文（右起）、台灣公民陣線組織部主任許冠澤、經濟民主連合研究員江旻諺抨擊金管會坐視蝦皮違法經營。（黃世麒攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨立委郭國文、台灣公民陣線組織部主任許冠澤、經濟民主連合研究員江旻諺26日表示，「蝦皮支付」因未於法定期限內申請電支執照，8月14日起遭金管會廢止電支許可，但蝦皮卻將金流服務轉由「樂購蝦皮」經營，形同「左手換右手」，抨擊金管會坐視違法經營，要求限期調整否則告發。 BNT扣掉學生還多80萬劑 想接種只有一條件 立院考察雲林 農會選舉成焦點 張麗善籲農委會：依法勿破壞體制 #金管會 #坐視 #蝦皮 #違法 #電支 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 掛廣告招牌作業非兒戲 違反職安雇主小心接30萬罰單 16:562021/08/27 社會 自爆「合約不要復必泰」 陳時中改稱：冬天沒衣服穿還是要穿 12:562021/08/27 政治 蝦皮購物「9.9購物節」優惠率先公布 首戰邀黃子佼推「超洗腦免運舞」 09:202021/08/27 生活 9月起全面暫停廚餘養豬 蘇貞昌：民眾檢舉獎金最高120萬 15:522021/08/27 政治 航運、半導體、塑膠、光電 四產業賺爆 上市櫃半年獲利近2兆 04:102021/08/27 財經要聞 農委會今再查獲3場違法使用廚餘養豬 各開罰3萬 20:452021/08/27 生活 送花籃批評政府「爾俸爾祿民膏民脂」 朱學恒挨告不起訴理由曝光 10:242021/08/27 社會 男大生拔牙引發皮下氣腫 嚴重恐喪命 18:142021/08/27 健康 韓文秀：非針對民企外資 整頓互聯網兩手並重 04:102021/08/27 全球財經 防堵非洲豬瘟 高雄每豬加碼補助百元飼料差額補貼 17:152021/08/27 生活 陸官方嚴祭10措施 出手整治「飯圈」亂象 11:382021/08/27 兩岸 財經熱門新聞 基本工資有望調漲 蘇貞昌1句話 卻讓上班族全怒了 - 財經 外資買超182億 買最多是這檔 本周狂掃貨12.4萬張 - 財經 握船票該棄守？ 貨櫃三雄漲不動3大關鍵曝光 - 財經 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 市場聚焦鮑爾發言 道指開盤小幅開高 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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