民進黨立委郭國文、台灣公民陣線組織部主任許冠澤、經濟民主連合研究員江旻諺26日表示，「蝦皮支付」因未於法定期限內申請電支執照，8月14日起遭金管會廢止電支許可，但蝦皮卻將金流服務轉由「樂購蝦皮」經營，形同「左手換右手」，抨擊金管會坐視違法經營，要求限期調整否則告發。