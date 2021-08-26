全球新冠肺炎疫情仍未見緩和，不過國人出國總數已經較疫情爆發之初有所提升，外交部領事事務局為鼓勵民眾多加利用「出國登錄」服務，領務局於本今年9月1日至明年3月31日舉辦「出國登錄月月抽」抽獎活動，凡在台有戶籍國人持我國護照於活動期間出國，並於領務局LINE官方帳號完成「出國登錄」，即自動獲得抽獎活動資格，好禮獎項包括iPad mini平板電腦、Benefit Xpress福利即享券、波鴿奈米銀抗菌噴霧組、波鴿旅行盥洗包等。

外交部領事事務局提供「出國登錄」服務，不論是個人旅行、度假打工或團體出國，民眾皆可於出發前或旅途中，透過領務局LINE官方帳號(ID：@boca.tw)登錄包括旅客聯絡方式、旅行行程、下榻地點及在臺緊急聯絡人資訊，當海外發生天災、動亂、急難事件或有協尋請求時，我各駐外館處即可聯繫國人以提供必要協助。

領務局將主動傳送得獎通知至得獎人LINE帳號，得獎人應回復得獎通知並詳實填寫真實姓名、護照號碼及聯絡資訊並上傳旅行證明文件照片(護照基資頁及電子機票頁面或護照入出境章戳)，以作為得獎資格核對及出國之證明。