海山分局員警協助愛貓人士救援幼貓。（警方提供）

日前154隻走私品種貓遭人道撲殺，各界罵聲不斷，尤其讓四處救援貓咪的愛貓人士痛心。昨（25日）晚愛貓人士從臉書得知有幼貓誤闖新北市板橋區文化路安全島，急忙前往救援，轄區海山警分局員警為保護愛貓人士及幼貓安全，在旁協助交通疏導，讓愛貓人士成功營救幼貓。

昨晚9時許，文聖派出所員警賴冠宏、詹宗迪巡邏至文化路新北市議會前，看到一群民眾在安全島樹叢間不知在尋找何物，便上前關心是否需要協助，經了解都是愛貓社團人士，因見有成員張貼「救援小小喵星人的行動」，便自主加入救援行列。

由於文化路晚間車流量大，為避免民眾發生意外，員警主動在場協助疏導交通，並提醒愛貓人士爾後類似行為可先協請警方或動保人員協助，避免發生意外。

約20分鐘後，頑皮的小小喵星人似乎體諒眾人為牠忙碌，主動跳入籠子內，結束牠的探險之旅，讓愛貓人士和員警順利完成營救任務。

海山分局長李忠萍提醒，民眾如遇到流浪動物誤闖快車道或進入較危險區域時，可聯繫動保處人員，由專業人員進行救援，並配合轄區員警執行現場交通疏導，避免人車意外的發生，讓救援行動更加安全。