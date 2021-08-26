在疫情催化下，全球已走向新冷戰局勢，中研院院士吳玉山認為，一個國家的疫苗來源，可看出其戰略位置，如今各國選擇疫苗壁壘分明，購買歐美或中俄的疫苗，乃依照本身外交關係來評估。而台灣自2018年開始高度親美，進口疫苗全來自於美日捐贈或採購，完全拒絕大陸有意贈送的疫苗，可見台灣已是完全向美國一面倒。

文化大學今(26)日舉辦「第6屆亞洲未來會議會前國際學術研討會」，吳玉山以「當防疫碰到政治：亞洲將何去何從？」發表專題演講時提到，疫情讓美中角力更趨向白熱化，特別是在美國前總統川普任內，當時中美兩國時常互相批評彼此才是疫情發源地，即便川普已經下台，拜登就任則帶領美國重返世衛組織，但中美交鋒依舊持續，再加上疫情催化，全球更邁入新冷戰局面。

「疫苗訂購數量與國際政治連結，接種疫苗與國內政治息息相關」，吳玉山表示，放眼國際，握有疫苗權力的除了歐美地區，還有俄羅斯與中國，三大陣營壁壘分明，彼此絕不會使用對方的疫苗。這些大國有其政治考量，因此紛紛利用疫苗鞏固外交關係，最好的例子則是中美近來紛紛捐贈大量疫苗給越南，拉攏並經營關係。

至於台灣，吳玉山則說，以整體東亞國家來看，台灣目前施打第2劑疫苗人口少之又少，絕大多數都是第1劑，而蔡政府執政後，特別在2018年中美角力戰當中呈現高度親美，「站在美國這邊，台灣向美國一面倒」，便延伸當前的疫苗戰略。

吳玉山提到，台灣如今由官方購買或獲得捐贈的疫苗，大部分都來自美國與日本，甚至本土自行研發的高端與聯亞疫苗，病毒株也都是由美國國衛院提供，此前大陸曾一度拋出送疫苗給台灣，卻被完全拒絕。

吳玉山說，台灣也是憑藉自身的國際關係來取得疫苗，「依賴在自己的圈子裡」，而疫苗的獲得，也決定了此時台灣的戰略位置，同樣身陷疫情政治掛帥的新冷戰當中。