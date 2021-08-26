旅遊業者雄獅(2731)今（26）日召開股東常會，由董事翁明正代理主持，通過2020年財報及虧損撥補案，決議不配發股利。展望後市，面對營運壓力並維持企業動能，集團透過4大策略方針，以轉型場域經營與擴大國旅市占率為目標，強化經營構面及風險承受能力。

雄獅此次股東常會亦完成董事全面改選，新任4席董事為董事長王文傑、國旅處總經理黃信川、團旅產品處總經理周文娟，樂富資產管顧董事長翁明正。3席獨董為北富銀董事長陳聖德、網家董事長詹宏志、SOSA台北市消費者電子商務協會理事長游張松。

新冠肺炎疫情使觀光產業陷入急凍冰河期，雄獅2020年合併營收65.45億元、年減78.3％，營業虧損9.58億元，雙創歷年新低。雖有業外收益3.74億元挹注，歸屬母公司稅後虧損仍達4.13億元、每股虧損5.9元，創歷年新低。

雄獅董事長王文傑在營業報告書中指出，新冠肺炎為旅行業按下暫停鍵、成為疫情海嘯第一排受害者，國際移動人流僅剩零星的商務與探親旅客。因台灣積極防疫作為，國內疫情較國外緩和，旅遊業仍可操作國旅活動，成為疫情期間維持公司持續運轉的動能來源。

王文傑表示，集團面對疫情衝擊，需跳脫旅遊業長期慣性舒適圈，對此快速調整組織及人員布局，以轉型場域經營與擴大國旅市占率為目標，全面深化與政府中央、地方、民間DMU組織及泛旅遊業者合作契機，並持續管控內部費用成本，展開降實提虛的電商布局。

展望後市，雄獅針對深耕台灣體驗旅遊、核心競爭力延伸、產銷市場拓展、加速人才育成等4面向提出策略規畫，除積極參與相關政府標案，協助提升旅遊服務品質，亦持續深化科技力、文創力、知識力等三大核心競爭力。

通路布局上，雄獅進行結構性調整，縮減全台實體門市數量、轉移至經濟效益較高的交通節點駐點服務，服務範圍亦遍及澎湖、金門等離島。第二品牌「旅天下」除了產品及門市加盟外，並以中性品牌進行市場推廣，擴大合資聯合標案共同經營場域，攜手同業轉型。

王文傑表示，雄獅過去一年積極爭取政府紓困補助、降低營運費用，並由領導階層帶領團隊執行各縣市旅遊資源踩線，到展現活化政府資產、提升國旅服務體驗實力，取得政府標案及實體場域經營來維持營收，將維持現有經營策略，強化經營構面及風險承受能力。