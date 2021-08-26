太極(4934)此波觸底V型反彈力道領先大盤，早盤股價再衝、登上35.1元漲停。太極能源和轉投資的新事業子公司盛新材料科技積極跨入SiC基板製造領域，開發自有核心專利及核心技術，今年底將開始量產。目前4吋半絕緣碳化矽 (SiC)基板正送樣給台灣、日本、美國客戶進行驗證。

SiC半導體元件優勢包括：適合高功率應用，超高切換頻率，超高工作電壓，高溫下元件較穩定，抗輻射能力強，應用模組體積可縮小等。碳化矽基板通常分為導電型(N型)與半絕緣型(SI型)，前者用於發光二極體LED照明、電力電子元件電動車馬達功率元件、後者用於通訊電子元件，如5G通訊功率放大器、衛星和雷達等。盛新具備4-6吋N型及SI型碳化矽晶體技術，目前4吋SI型基板已具備量產能力。

盛新在大尺寸碳化矽長晶方面，已掌握6吋晶錠從熱場模擬、材料、製程的擴晶技術，未來將直接切入6吋碳化矽(SiC)基板，成為台灣首家可量產碳化矽的專業廠商。