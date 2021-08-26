行政院長蘇貞昌日前指示國防部，入伍新兵除了要接受健康檢測和評估施打疫苗外，也要加入快篩。民進黨立委何志偉、羅美玲今天與民進黨台北市議員鍾佩玲、新北市議員羅文崇、新北市議員何淑峰協力捐出960劑快篩試劑給國防部與役政署，此數量可以滿足一個梯次的需求，讓新兵全面快篩，保障國軍戰鬥力。

何志偉表示，役男擔心入營沒有任何篩檢，恐怕成為防疫破口，面對下半年還有3萬新兵陸續要入伍，國防部與內政部役政署勢必要做好入營快篩，今日也和民間合作拋磚引玉支持新兵役男全面快篩。

羅文崇說明，近期也接到許多即將入伍役男與家屬的陳情，期待政府能正視役男的健康需求，保障自己健康，就是保障他人。

鍾佩玲表示，台北市8、9月共有2千餘新兵入營，接下來他們可能會到各單位服務，所以疫苗和快篩一定要並行，千萬不要造成防疫破口。

國防部代表三軍總醫院衞保室主任李瑞文說明，接下來役男快篩與施打疫苗都會依照指揮中心的指示辦理，給役男健康的保障，才能保持國軍的戰力。役政署成功嶺執行秘書蔡清治表示，感謝委員、議員關心役男的健康，役政署會持續落實役男的健康管理。

何志偉說明，捍衛台灣國軍的健康就是支持台灣的國防，要防疫「＋0」不能破功，我們就要把役男篩檢做到位，也要請國防部、役政署盡速規劃新兵快篩事宜，讓役男放心，防疫安心。