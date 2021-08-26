警方呼籲，避免收到網購爛貨最直接的解決方式，就是不要在簡陋的「一頁式購物廣告」下單。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

詐欺集團利用民眾網購習慣，使出「幽靈包裹」詐騙個資手法，台中市警察局呼籲，網購平台業者應提升資安防護等級，消費者遇到「幽靈包裹」一律拒收，並堅持不於「一頁式購物廣告」消費，面對任何可疑詐欺手法均能向警方求證，警教導民眾4招預防詐欺行為。

刑事警察大隊經濟組指出，目前社會大眾消費習慣趨向網路購物，民眾於網站填輸個人資料、留下消費紀錄的同時亦提高個資外洩風險，進而遭詐欺集團利用個資寄送「幽靈包裹」或實施解除分期付款等詐欺行為。

警方提醒電商，應自我檢視資安防護措施是否完善，諸如安裝防毒軟體、定期進行掃毒工作或由專業資訊安全維護公司協助提升資安防護等級，妥善保護消費者個資並維護自身商譽。另警政署刑事警察局定期於官網公布高風險賣場資訊，建議民眾網路購物前可自行選擇優良賣場消費。

警方指出，詐團以亂槍打鳥方式寄送「幽靈包裹」，民眾一時不查容易收取「貨到付款」的劣質貨品。提醒民眾，收到物流業者宅配收貨人為自身或家人之包裹，第一時間不要急著簽收，先自我回想或打給收貨人（如家人）近期有無網購商品，沒有訂購的包裹不要收、直接請宅配人員退貨。

另民眾若不慎簽收付款「幽靈包裹」或「一頁式購物廣告」販賣的圖文不符瑕疵商品，交通部公路總局早於106年11月3日公開回應，碰上貨到付款消費爭議案件，消費者可向負責運送的宅配業者反映，業者將配合協助轉知託運人，辦理退貨及退款事宜，也可向各區監理所站尋求協助。

警方呼籲，避免收到網購爛貨最直接的解決方式，就是不要在簡陋的「一頁式購物廣告」下單，看到「缺乏完整客戶服務模式」、「僅有單一貨到付款支付方式」的購物廣告，請立刻手動回上一頁，改從注重信譽之大型網購平台尋找優良商家，若遇詐騙情形，詢問警方或撥打「165反詐騙諮詢專線」求證。