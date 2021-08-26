儘管自己生涯最多大三元紀錄被剛加盟湖人的「忍者龜」韋斯布魯克超越，NBA傳奇球星「大O」奧斯卡羅伯生26日卻公開表達力挺韋斯布魯克的堅定立場，「在我眼裡，韋斯布魯克是個非常優異的球員，所以我不明白為什麼他遭受那麼多的批評！」

生涯打過辛辛那提皇家(國王前身)、密爾瓦基公鹿等隊的奧斯卡羅伯生，曾拿過1971年總冠軍、12次入選全明星賽、1次年度MVP等榮譽，甚至NCAA年度最佳球員獎項更用他的名字冠名，跟韋斯布魯克同樣以控球後衛身分縱橫球場。

「韋斯布魯克上季場均大三元(22.2分、11.7助攻與11.5籃板)，但大家對他拿到大三元已經感覺麻木了，所以認為賽季拿到場均大三元沒有什麼了不起，」奧斯卡羅伯生在播客節目中表示，「其實這是一個很難做到，也是很偉大的成就。」

甚至奧斯卡羅伯生還把話講更明，「我認為人們有這種想法對韋斯布魯克很不公平，憑藉上季的那種表現，他應該可以再次拿下年度MVP才對。」看來大O相當支持韋斯布魯克，也期許他能在湖人打出優秀表現，就算外界相當看衰這支「老化」版的湖人隊。