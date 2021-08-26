弘道基金會則集結四家銀髮社福團體的服務項目，設計一款幫助長輩排除萬難來享受生活的「挑戰吧！生活」網頁遊戲。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

統一超商與一粒麥子基金會、中華聖母基金會、弘道老人福利基金會、屏東基督教醫院等四家社福團體，推動「加減新生活-銀齡新生活」公益募款行動。弘道基金會則集結四家銀髮社福團體的服務項目，設計一款幫助長輩排除萬難來享受生活的「挑戰吧！生活」網頁遊戲，藉由破關與累積積分的設計，讓不同年齡層的民眾在玩遊戲過程中，可以更認識與了解長輩的需求，進而潛移默化關心長輩並一起助老。

闖關助老的挑戰項目包含：「一起吃飯吧」、「一起住好吧」、「一起補給吧」、「一起來玩吧」，藉由每一個情境故事，讓玩遊戲民眾可以認識長輩生活上的困境與需要協助之處，然後藉由點擊選出需要的營養食物、修繕之處、補給物資與找出所需積木等等，來闖關累積積分，時間到遊戲結束時更會告訴民眾這次點擊破關可以幫助幾位長輩，讓玩遊戲的民眾更有助老的迫切感與成就感。

弘道老人福利基金會管理處處長劉佳盈表示，隨著高齡化與小家庭化的社會結構改變，如何促進代間交流、認識高齡生活需求與適時協助長者等等是重要的課題，但也希望藉由活潑、容易吸引人以及寓教於樂方式，讓更多人及不同年齡層可以輕鬆、有感的認識助老需求，正式上線後獲得民眾喜愛與認同遊戲帶來的幫助。