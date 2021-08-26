早年以花系列《太陽花》中的「趙士芬」一角走紅的梁家榕，因有凍齡美貌和氣質，昔登上PTT表特版被推爆，昨(25日)她再度分享一張素顏美照慶生，感慨表示自己其實不是愛過生日的人，並寫下：「但50歲了⋯好像真的跟30、40、是有點不太一樣⋯⋯」，引來網友直呼難置信，也有人笑說：「明明是18歲生日呀」。

梁家榕1996年演出《老伯公的大瓦厝》出道，之後以《太陽花》竄紅，近年則轉戰本土劇演出《炮仔聲》、《天之驕女》，也參與《她們創業的那些鳥事》。昨她分享穿著白色上衣，露出清秀五官的自拍照，透露終於到了50歲生日，別具意義，重要的不是數字，而是內心的感慨，「過了這麽多個年頭，失去的、愛過的、感動的、痛楚的、幸福的⋯⋯經歷得比年輕時多些，在心裏（裡）也刻畫得更深些⋯⋯很惜福」，並祝大家都平安健康。

過去梁家榕受訪曾分享永保年輕秘訣，直言以前拍「花系列」電視劇時，因長期熬夜，體質變差，之後她花了多年養生，「能睡的時候盡量睡，大力推薦喝檸檬水」，如果還是太累就食補喝煲湯，保持好心情也是關鍵，50歲的她挑明此生「不婚不生」，身邊有交往10多年男友，但兩人有共識，也因此處於情侶狀態。

2018年梁家榕演出《金家好媳婦》期間無預警發病像是肌肉萎縮的症狀，因需要用背帶撐住左手，編劇便貼心替她安排骨折戲碼，隔年演出《炮仔聲》時又因病情忍痛辭演，後來她發文解釋並非得到肌肉萎縮，而是因為免疫力變差，病毒攻擊神經造成神經叢發炎，左手突然抬不起來，要持續復健治療，讓自認還算健康的她也因病發被嚇到。