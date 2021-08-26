近來外資忽買忽賣，時而作多時而翻空，今（26）日權值股除了晶圓雙雄台積電（2330）及聯電（2303）等力守紅盤之外，台灣50指數成分股有近40檔翻黑，市場研判，不排除是外資又變臉賣超了，在權值股走勢不振下，台股今天月線得而復失，而昨日才站回的萬七大關，在近午盤時也一度宣告失守。

隨著內資開始撤退，台股漲跌又要看外資的臉色，外資買盤回籠台股就大漲，外資翻臉賣股台股指數也不振，台股今天一早跳空大漲至17201點，但近午盤下殺至16989點，高低相差212點，呈現劇烈下殺，權值股聯發科、萬海、研華、南亞科、矽力-KY、和泰車、統一超、南電、陽明、長榮等跌幅都達2～4％之間，拖累指數表現。

此外，國巨、瑞昱、聯詠、豐泰、亞德客-KY、鴻海、遠果新、台化、大立光、台塑、廣達等台灣50指數成分股，跌幅都在1～2％之間，此外，大型金控股中信金、元大金等大型權值股均表現弱勢。