「東方不敗」華語歌后張清芳去年恢復單身後，照樣把生活過得精彩，本月31日是她55歲生日，昨（25日）舉辦暖壽派對並慶祝喬遷新居，邀請微風廣場少奶奶孫芸芸、日盛金控千金關穎及女星楊謹華等好友同歡，美輪美奐的豪宅也曝光了。

關穎昨受邀參加張清芳的暖壽party，開心的在IG限時動態PO眾人的合照，「Dear阿芳姐，生日快樂。」畫面中張清芳化著清淡妝容，嘴角一抹微笑，手捧著點著蠟燭的圓型小蛋糕，看起來神采奕奕，孫芸芸、楊謹華及關穎等好友都是宴上嘉賓，7名女子對著鏡頭歡樂大合照，感情十分要好。

值得一提的是，張清芳的豪宅內部首度公開，雖然只有局部，但已經可以看到有個視野超好的陽台，加裝透明的玻璃顯得很有質感，偌大的客廳以明亮的白色系為主，有細緻的大理石地板、挑高天花板及嵌燈，整體氛圍柔和又舒適，關穎忍不住稱讚：「祝東方不敗新家落成，太美的房子。」

張清芳的經紀人陳鎮川今（26日）回應：「她前陣子已經把媽媽接到新家同住，重新就近照顧媽媽很開心，媽媽目前也正在熟悉附近可以走動的市場和環境。最近很多好姐妹來看看新家也順便陪我簡單過生日，最開心就是媽媽，她覺得突然多了好多漂亮女兒。」透露張清芳下周二生日應該也在家裡慶祝。