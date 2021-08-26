美軍撤離阿富汗，世界各國紛紛伸出援手，國內也傳出接納阿富汗難民或提供人道救援的呼聲，外交部對此發布聲明，因台灣尚未制定「難民法」，一切尚待跨部會協調。立法委員林思銘痛批表示，民進黨在野時高調倡議制定「難民法」，執政後卻翻臉不認帳，是標準的雙標黨。

林思銘指出，美軍撤離阿富汗引發人道危機，世界各國紛紛對高達數百萬的阿富汗難民伸出援手，鄰近國家日本今天宣布將對500名阿富汗難民提供庇護，國內團體也提出相關呼籲，但民進黨政府竟然推稱「難民法」尚未完成立法，態度相當消極。

林思銘說，2016年國民黨籍內政委員會召委黃昭順，曾經排審國民黨執政時期由行政院提出的「難民法」，並完成審查送入院會等待二讀，但同一年520執政後的民進黨卻將其在院會冷凍長達三年之久，因屆期不連續而胎死腹中。

林思銘表示，民進黨在野時，包括民進黨黨團、現任駐美代表蕭美琴、現任監察委員田秋堇等都提出過「難民法」草案，但是執政之後，卻以各種理由推託立法，再度見證民進黨是說一套、做一套的雙標黨。

林思銘強調，依照聯合國「世界人權宣言」，人人均有為避免迫害，享有在他國尋求並享受庇護之權利，他希望民進黨政府可以正視此議題，立即提出院版「難民法」，與在野黨共同推動、完成立法，給予所有外國人或無國籍人民必要的人道援助，這是中華民國做為國際社會的一員，應負起的責任。