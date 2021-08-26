中彰觀光圈業者一起共襄盛舉拚商機。（參山處提供／王文吉台中傳真）

阿聰師與參山處共同捐贈喔熊聯名商品給北台中家扶中心。（參山處提供／王文吉台中傳真）

北台中家扶中心督導黃泓文（右）回贈感謝狀。（參山處提供／王文吉台中傳真）

台灣觀光代言人「喔熊」與「阿聰師的糕餅主意」合作，推出4款「喔熊」聯名糕餅。（王文吉攝）

交通部觀光局參山國家風景區管理處與榮獲「食品界米其林」美名的iTQi國際風味評鑑二星美味的「阿聰師的糕餅主意」合作，推出4款「喔熊」聯名糕餅，於中秋節前舉辦發表會，捐贈百盒國宴點心芋頭酥與喔熊聯名糕餅給北台中家扶中心，讓弱勢家庭暖心提前過節。

參山處代理處長曹忠猷、台中市觀光旅遊局主任祕書林鴻文、觀光工廠促進協會理事長許立昇、台中市好禮協會理事長鄭人豪、台中市產業故事館發展協會理事長吳德利、台中市溫泉觀光協會榮譽理事長羅進洲、台中市樂活觀光產業聯盟協會副理事長高雅玲與多位中彰觀光圈業者共同出席記者會，宣布喔熊聯名糕餅伴手禮上市，並見證捐贈儀式。

參山處代理處長曹忠猷表示，觀光業受疫情衝擊，藉由台灣觀光代言人「喔熊」知名度與觀光圈業者合作聯名商品開拓新商機。喔熊已聯名9家中彰觀光圈業者共同行銷台灣觀光，期待聯名糕餅名店，能讓更多國內外遊客品嚐到台灣美食，歡迎大家帶「喔熊」回家過中秋。

擁有60年製餅經驗的「阿聰師」吳聰朝說，很榮幸邀約喔熊作為形象代言人，結合天然食材與在地農產精心手作「喔熊流芋小芋仔」、「喔熊可可米珍珠」、「喔熊台灣餅」、「喔熊蜜芋頭」等4款聯名伴手禮，中秋節前購買任2款，還可獲得可愛實用的限量喔熊提袋。

參山處指出，喔熊聯名商品行銷一波接一波，日前不僅代言台灣小吃出任務到香港行銷，更結合旅宿業者首推喔熊主題套房，鼓勵更多觀光圈業者與喔熊聯名合作，藉由可愛的喔熊吉祥物將台灣好吃、好玩及好買產品介紹給國內外遊客，將「喔熊」品牌力深植在台灣觀光旅遊食、宿、遊、購、行的各個角落。