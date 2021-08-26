在廁所尿尿不尿馬桶？一名女子在網路上表示，幾個月前發現男友在她的住處上廁所時，都沒有沖水聲，且在廁所多次聞到尿騷味，又找不到是從哪來的，直到最近親眼目睹男友竟然在洗手台尿尿，讓她崩潰，「內衣內褲都在上面洗啊」，考慮分手。

這名女網友日前在《Dcard》發文，指出她與男友交往4年沒有同居，偶爾對方會到她的住處玩，但從幾個月前，發現男友上完廁所後都沒有沖馬桶的聲音，於是問他「去廁所幹嘛？尿尿怎麼沒聲音？」男友只回說不想掀馬桶蓋，所以尿在地板沖掉，原PO也相信了。

想不到，原PO之後親眼目睹，男友在她家洗手台尿尿，拿蓮蓬頭沖掉的畫面，讓她傻眼「他把我的洗手台當小便斗嗎？雖然當下就沖掉，但想到我的內衣內褲也在上面洗」就覺得噁心，而男友的說法是，他183公分身高剛好，又能順便洗那邊很方便，且別的男生也會，讓原PO好奇，男生真的會尿在洗手台嗎？「如果衛生習慣真的差太多，會考慮掰掰了」。

對此，網友紛紛留言：「好噁，聽不下去」、「不能接受，洗手台不是馬桶阿」、「嘔，妳以後要怎麼面對洗手台？」、「非常誇張，從沒遇過這種」、「他在你洗衣服的地方尿尿，你就去他家洗衣機裡尿尿回敬他啊」、「妳男友是猴子吧」。

但也有人表示，「其實很多男生都會這樣，我交過的男朋友都會」、「我在我家也會尿在洗手台，馬桶太矮真的對不準，反正尿到馬桶外也要用水沖，乾脆尿洗手台高度也剛好」、「我爸也是這樣，暗示多次也不改，好煩！」