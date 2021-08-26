大陸26歲北京大學學霸吳謝宇殺害48歲母親潛逃3年案，一審26日宣判死刑。大陸《華商報》報導，經抽絲剝繭發現，被告從父親病逝厭世，到預謀弒母，案後覆蓋75層室內藏屍、稱母親出國陪讀騙取親戚逃亡費用、購買10幾張偽造身分證遠逃重慶，逃亡期間，嫖娼買彩券，夜店打工做男模等等細節，規畫鉅細靡遺，無奈反被聰明誤，難逃恢恢法網。

審理時，被告吳謝宇供稱悲觀厭世，曾產生輕生之念，其父病故後，認為母親生活已失去意義，於2015年上半年產生殺害謝天琴念頭，並網購作案工具。

2015年7月10日17時許，吳謝宇趁母親回家換鞋之際，持啞鈴槓桿連續猛擊其頭面部致其死亡，並在遺體上放置床單、塑膠膜等75層覆蓋物及活性炭包、冰箱除味劑。後吳謝宇向親友隱瞞母親已被他殺害的真相，虛構她陪同他出國交流學習，以需要生活費、學費、財力證明等理由，騙取親友144萬元（人民幣，下同）予以揮霍。為逃避偵查，吳謝宇購買了10多張身分證件，用於隱匿身分。

《華商報》報導，8月25日、26日，到吳謝宇親屬，他們說之前已原諒吳謝宇並且簽署了諒解書，希望法院寬大處理。但面對一審判決結果，親屬五味雜陳，不願深入受訪。

知情人士透露，2015年6月，吳謝宇就網購了刀具、冰箱除味劑、真空壓縮袋等，選擇在7月10日付諸行動。「他趁媽媽換鞋時用啞鈴砸死了她，並把屍體用活性炭等層層包裹，直到2016年2月14日，因為他之前說母親要陪讀，一直沒有接到要回國過年的母子倆，謝家親屬報案後，警方才在福州市晉安區某中學教職工宿舍發現她的屍體。」

據報導，殺害母親後，吳謝宇偽造母親辭職信，謊稱母親要出國陪同其交流學習，以各種理由向親戚借錢144多萬，據說這些錢都花在了嫖娼和買彩票上，後來因缺錢去夜店做男模。潛逃3年後，2019年4月21日淩晨4點，吳謝宇在重慶江北機場被捕。

吳謝宇被捕一年半後，2020年12月24日首次出現在福州中院法庭上。知情人士透露，庭審時，吳謝宇承認弒母動機是因為「愛媽媽」，是為了幫母親解脫，語驚四座。

回顧吳謝宇，2010年初（國）三時，父親與祖父一樣罹患肝癌去世，母親思念至極，經常會手寫「老公我很想念你」「想去陪老公」之類紙條。吳謝宇曾帶母親旅遊，但無論怎麼做，母親都不快樂。

尤其是去北京讀大學後，吳謝宇內心的孤獨與迷茫與日俱增，曾懷疑得了跟爸爸一樣無法治癒的絕症。長時間壓抑，一度萌生輕生念頭，但他感覺要在走之前解決好母親的問題。

知情人士透露，原本吳謝宇準備在弒母之後輕生，但看到母親死亡的現場，他後來又沒有勇氣走這一步。

《華商報》報導，知名律師周兆成透露，吳謝宇在庭審時20分鐘的陳述，展現了北大學霸邏輯表達能力，但是，弒母再加上案發後並無悔改之意，也讓廣大母親寒心，引起社會關於教育的討論。

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