教育部今(26)日公布「110-125學年度各教育階段學生數預測結果」，即將在9月開學的110學年度，大專學士班學生總人數首度跌破百萬人，到了125學年度預估只有82.8萬人，接下來17年學士班畢業生人數更年減2000名學生，到了125學年度將只剩3萬1000人。

教育部今(26)日公布「110-125學年度各教育階段學生數預測結果」，受少子化衝擊，大專生逐年減少。(李侑珊翻攝)

教育部表示，所統計的大專校院學生人數，以4年制學士班為大宗，扣除各學年休學、重考或跨國流動等不同情況等學生人口，推估110學年學生數首度跌破100萬人，未來16年間，則均年減1萬1000人。

為了減少大專生逐年減少的問題，教育部推出應對措施來緩衝，其中包含「大學進修部四年制學士班彈性修業試辦方案」、「大學校院多元專長培力課程」等在職進修與回流教育政策，讓非應屆大一新生不減反增，預估從111學年起，大一新生人數將首度超過高中生人數。不過，整體來說，未來16年大一新生還是減少，平均年減2800人。

近來我國學子報讀研究所意願低，對此教育部統計發現，碩博士班就學學生已從99學年的18.5萬人，到109學年減少至16.9萬人。預估未來16年，學生數將平均年減1100人，125學年剩18.1萬人，等於26年少了3.9萬人。