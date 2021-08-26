即將進入開學季，台南市公車考量降級後遊客增多與通勤學生需求，9月起將在上下課尖峰時段全面增班，提供通勤學生搭乘，高鐵快捷接駁車除以高鐵起終點站旅客維持免費外，沿站開放民眾付費上下車。

台南市交通局9月起實施3大措施與新制，包括市區與幹線公車在上下課尖峰時段增班、觀光公車復駛與高鐵快捷公車開放上下客。

台南市交通局長王銘德表示，疫情逐漸降溫使公車乘客回流，台南市公車運量8月底已恢復警戒前的5成水準，考量9月開學與民眾出遊需求，9月開始全面增加公車300班次，運能提升至7成，避免學生通勤時段過載。

促進觀光產業復甦，原本停駛的觀光公車，包括99路、77-1、77-2、紅3-1及雙層巴士，自9月第1個週末起，假日部分班次恢復行駛。後續另將配合各項觀光振興活動推出優惠。

高鐵快捷公車包括H31市府線與H62奇美醫院線運能足夠，因提供高鐵旅客搭乘，過去限定前往高鐵站的路線只能上車，前往市區的路線只能下車，唯民眾反應有沿途搭乘需求，且願意付費，讓他們可在中途站上下車。

台南市交通局決定9月首度推出新制，高鐵快捷線沿線開放民眾付費上下車。計票方式採2段式收費，1段票18元、2段票36元，市府線以奇美博物館為分段處、奇美醫院線以仁德交流道為分段處。搭乘高鐵旅客仍維持免費，不受影響。

台南市交通局公運處表示，因應增班與新制上路，所有公車維持定時清消，4至6小時1次，乘客遵守戴口罩、禁飲食與實聯制措施。