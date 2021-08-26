面對遲遲無法結束的疫情，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今（26）日表示，病例清零和完全撲滅新冠病毒有不同，因為清零是短暫政策，而隨著新冠病毒基本繁殖率由最初的2.5上升到7，加上變種病毒讓疫苗有效率下降，「透過接種形成群體免疫已是空中樓閣，並不實際」。他認為，現階段疫苗無法讓疫情完全消失，但可避免感染後重症和死亡風險。

袁國勇指出，社會接種疫苗目標應該是讓每個人都接種，即使感染亦不用住院治療，避免令公營醫療承受不必要負荷，減少社會在疫情下要付出的代價。他稱，等達到全民接種後，下一階段就要「與病毒共存」。最近不少人擔心接種BNT疫苗會導致心肌炎，但指每100萬人接種中，只有少於50人出現類似情況，除非錯誤將疫苗注射到靜脈，否則機會很低。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良亦稱，群體免疫概念已過時，現時需要全民接種，才能在出現感染個案下減低重症機會。他指出疫情初期，專家以病毒基本繁殖率，推算社會有70％人接種疫苗，就可達致群體免疫，但事實證明隨病毒的快速變種，對疫苗成效造成很大影響，而參考接種率較香港高的以色列、英國和美國情況，當地仍然出現傳播，甚至出現超級群組。

何續指，香港即使有600萬人接種疫苗，仍然要繼續戴口罩和實施防疫措施，否則疫情將會反彈。至於如何鼓勵全民接種，他舉例，有國家禁止未接種人士進入部分場所，認為政府可以考慮，並從各個方面增加接種誘因。