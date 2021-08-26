民進黨立委鍾佳濱 (吳家豪攝)

民進黨立委林楚茵(吳家豪攝)

外傳財政部八大公股行庫將參照去年振興三倍券模式，編列8千萬回饋綁定台灣PAY的用戶。綠委鍾佳濱、林楚茵今日召開記者會表示，此立意固然良善，但受創的小店家是否有數位能力能受惠？如何引導民眾到小店家消費？補助店家手續費或許是解方。

鍾佳濱指出，要讓小店家賺得到數位券，得把民眾帶往店裡消費，而街口支付、Linepay等數位支付，便是透過定期的商圈促銷活動，鼓勵民眾到特定地點消費再給回饋，也因為店家感受到了人潮，才願意成為特約店。

鍾佳濱說，台灣Pay加碼回饋必須具有引導消費的作用，而非單純只是給消費者綁定優惠，否則小店家沒有成為特約店的誘因，消費者領了數位券也無法使用在小店家。

鍾佳濱表示，手續費負擔是影響店家和電子支付業者簽約的重要因素。若以月營業額20萬，電支銷貨佔20％，手續費1％計算，若政府補貼10萬個小店家，半年手續費也只需要2.4億元。

鍾佳濱認為，對比經濟部紓困上百億及餐飲加碼預計的10億元預算，這筆錢簡直微不足道，但這2.4億卻是小店家是否能賺到數位券商機的關鍵，建議政府應該補貼，協助小店家完成開通電子支付的最後一哩路。

林楚茵表示，去年數位三倍券使用比例僅7.76％，使用率極低，原因不外乎是操作不便、綁數位券的加碼優惠不足等。因此，必須改良操作便利性問題，最好統一用QR CODE收付款，讓店家跟消費者都容易上手，才能有效提高使用率。

林楚茵建議，應仿照簡訊實聯制的方式，讓店家不需要機器，印出QR CODE就可以收錢，也可以參考去年「動滋券」、「藝FUN券」的使用介面，讓消費者可以查詢餘額跟抵用紀錄。

林楚茵說，若實體券沒有百元面額，數位振興券就更應該補足實體券無法小額支付的缺點，讓小商家受惠。