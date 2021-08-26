國民黨上午舉行「非洲豬瘟橫行現檢驗破口 籲暫緩萊豬進口」記者會。（趙婉淳攝）

國民黨指出行政院長蘇貞昌承諾跳票。（國民黨提供）

非洲豬瘟防線出現破口，號稱「百分百檢驗」的X光機形同失效，國民黨今天痛批，邊境檢驗無法充分落實，也將使「豬肉儀表板」等相關資訊的參考價值受到嚴重質疑，象徵食安防線早被攻破，蔡政府對於進口豬肉逐批查驗的承諾同樣失效，呼籲政府應暫緩萊豬進口，直到12月18日公投結果後尊重人民決定。

國民黨上午舉行「非洲豬瘟橫行現檢驗破口 籲暫緩萊豬進口」記者會，文傳會主委王育敏說，蔡英文總統高喊食安五環，諷刺的是非洲豬瘟走私肉品已流竄到12縣市，甚至有民眾吃下肚，顯示邊境守護工作沒做好，導致衝擊台灣肉品食安、養豬產業問題。

王育敏批評，蘇貞昌只會震怒，但拋出的承諾通通跳票，2019年宣示查驗機具或人力如有不足，政府將全力支持補足，對於來自高風險地區旅客的行李查驗應達到100％，今年初衛福部還說已新增3.2億預算用於邊境查驗人力，實際上，關務署報告真實抽驗比例僅2％，警示政府邊境查驗量能極度不足。

為嚴防非洲豬瘟，農委會成立非洲豬瘟災害應變中心，由閣揆任召集人，文傳會副主委黃子哲指出，非洲豬瘟中央災害應變中心從2018年至今共開17次會議，2019年共召開13次會議，2020年只開2次，今年只開過1次會，身兼召集人的蘇貞昌從未參與，相較前閣揆賴清德還曾參加2次會議，行政體系螺絲鬆了，最鬆的就是蘇貞昌本人。

文傳會副主委李永萍痛批，從防疫破功、疫苗之亂、非洲豬瘟走私之亂，都看到行政院愈來愈沒有能力掌控台灣危機，更無法解決問題，民進黨政府再不檢討，考慮人事改組，實在愧對國人。

國民黨預告，將在8月28日下午2點半在希望廣場舉行「1218重新出發！政府獨裁、公投制裁」戶外記者會，反萊豬、公投綁大選公投領銜人林為洲、江啟臣，以及黨祕書長李乾龍、革實院長羅智強將出席，當天將發放1000分台灣豬肉干及小豬撲滿，呼籲全民12月18日用公投制止蔡政府錯誤決策。