蔡政府推動振興，除將推出振興五倍券，行政院長蘇貞昌上周在行政院會裁示各部會朝加碼方向規畫，包含去年很成功的動滋券、藝fun券、農遊券、客家券等，經過規畫討論後，行政院今拍板，除去年推出的藝fun券等振興券，今年新增i原券、好食券、國旅券、地方創生券等，總計超過1300萬份，未來預計透過共通平台登記抽籤。
蘇貞昌上周裁示各部會，配合即將推出的五倍券，以去年很成功的動滋券、藝fun券、農遊券、客家券等為基底，持續擴大振興券層面，振興兼紓困。
根據國發會規畫，今年振興券除去年的動滋券、藝fun券、農遊券、客家券，今年新增i原券、好食券、國旅券、地方創生券。
原民會的i原券，納入手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家；經濟部主責的好食券，使用範圍為餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等；國發會的地方創生券，使用範圍為地方創生相關審查補助計畫及合作網絡；公股銀行部分，綁定台灣Pay前往合作店家消費，滿額享回饋。
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