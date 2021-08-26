BNT疫苗將到貨150萬劑，疫情指揮中心指揮官陳時中25日表示，因防疫是唯一考量，只要疫苗是有效安全的，BNT疫苗標籤上有中文「復必泰」字樣，仍會讓其來台。對此，國民黨台北市議員李柏毅辦公室主任田方倫回想當初民進黨批評BNT記錄，結果BNT疫苗就這樣被民進黨卡了整整一年，犧牲了830條人命。

對於陳時中願意接受「復必泰」標籤字樣的BNT疫苗，田方倫今（26日）在臉書發文表示，以史為鏡可以知興替，也可以抓雙標。

田方倫回想，當時綠營批評BNT記錄：先是，復必泰BNT跟輝瑞BNT不一樣；還有香港的復必泰快過期，才要甩鍋給台灣；更有綠稱，這些復必泰是大陸分裝、大陸代工等聲浪，結果BNT疫苗就這樣被民進黨卡了整整一年，犧牲了830條人命。他還是一句話，安全的疫苗，都打！

路透社25日報導，台灣最快下周可收到首批BNT疫苗，時間點比表定提早一個月，原因是上海復星未取得大陸官方批准在境內開打BNT疫苗緊急使用授權（EUA），讓超過100萬劑部分訂單轉至台灣。

對此，指揮中心證實，有一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，許多國家都積極爭取，若台灣不爭取，這批疫苗可能將送往其他國家，雖外盒印有「復必泰」字樣，但仍為原廠疫苗，政府願意爭取這批疫苗。而資深媒體人黃暐瀚今對《中時新聞網》透露，據他獲知消息，即將來台的是195萬劑BNT，預計8月31日自德國「上機」、9月1日抵台。