大批民眾迫不及待要離開阿富汗

美，英和澳洲已對公民發出警告說，阿富汗首都喀布爾的機場有高度恐攻威脅，要他們別去那裡。

據BBC新聞網和《紐約時報》（The New York Times）25日報導，3國政府還要那些已到機場外的公民立刻離開。塔利班攻佔喀布爾10天後，目前已有超過8.2萬人撤離阿富汗。而各國正快馬加鞭，趕著在8月31日的最後期限前，將民眾撤離當地。

如今撤離行動面臨的最大威脅，是塔利班和美國的死敵「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）。ISIS-K是在6年前，由心懷不滿的巴基斯坦塔利班成立，光是今年，它就在阿富汗發動了數十起攻擊。而據CNN新聞網25日報導，今年稍早ISIS-K攻擊喀布爾一所女校，導致大都是孩童的數十人喪生。而隨著從阿富汗監獄逃出來，還有可能來自敘利亞的強硬分子加入，使它更為壯大。

I appeared on @CNNSitRoom earlier today to talk about the threat posed by the Islamic State Khorasan (ISK) in #Afghanistan https://t.co/U9cV9PvJWw — Colin P. Clarke (@ColinPClarke) August 26 2021

美英澳等國警告 喀布爾機場可能遭恐攻

美國軍事和情報分析師說，ISIS-K可能會利用裝滿炸彈的卡車，或是自殺炸彈客攻擊喀布爾哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）外的群眾，並以迫擊砲攻擊機場。

這種種威脅，加上塔利班要求美國，要在8月31日之前撤離阿富汗，或許促使美國總統拜登周二堅持，要在月底前完成撤離任務。「我們知道，每多待一天，」他說，「ISIS-K就會設法攻擊機場，還有美國和盟軍部隊，以及無辜的百姓。」

美國使館周三警告公民，遠離機場，並要所有在機場周圍的人馬上離開。一位要求匿名的美國高官證實，經過機密評估，政府正在追蹤ISIS-K對機場「特定」並「可信」的威脅。

阿富汗情勢錯綜複雜，除了塔利班，蓋達（Al Qaeda）組織和哈卡尼網絡（Haqqani network）外，還有他們的死對頭ISIS-K。分析家說，這預示雙方數千計外國戰士將爆發血腥鬥爭。

一份聯合國6月的報告推斷，近幾個月來，約有8000—10000名來自中亞、俄羅斯北高加索地區，巴基斯坦和中國大陸西部新疆地區的戰士湧入阿富汗。報告指出，其中多數都和塔利班或蓋達有關，但也有人投向ISIS-K。

阿富汗前安全官員阿里（Ali Mohammad Ali）說，如今當地已成了恐怖分子，激進分子和極端分子的拉斯維加斯（Las Vegas）。「來自世界各地的激進分子和極端分子都在歡欣鼓舞，慶祝塔利班的勝利，」他說，「而這正為其他極端分子前來阿富汗鋪路。」