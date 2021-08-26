大批民眾迫不及待要離開阿富汗

美，英和澳洲已對公民發出警告說，阿富汗首都喀布爾的機場有高度恐攻威脅，要他們別去那裡。

據BBC新聞網和《紐約時報》（The New York Times）25日報導，3國政府還要那些已到機場外的公民立刻離開。塔利班攻佔喀布爾10天後，目前已有超過8.2萬人撤離阿富汗。而各國正快馬加鞭，趕著在8月31日的最後期限前，將民眾撤離當地。

如今撤離行動面臨的最大威脅，是塔利班和美國的死敵「呼羅珊伊斯蘭國」（Islamic State-Khorasan，ISIS-K）。ISIS-K是在6年前，由心懷不滿的巴基斯坦塔利班成立，光是今年，它就在阿富汗發動了數十起攻擊。而據CNN新聞網25日報導，今年稍早ISIS-K攻擊喀布爾一所女校，導致大都是孩童的數十人喪生。而隨著從阿富汗監獄逃出來，還有可能來自敘利亞的強硬分子加入，使它更為壯大。

美英澳等國警告 喀布爾機場可能遭恐攻

美國軍事和情報分析師說，ISIS-K可能會利用裝滿炸彈的卡車，或是自殺炸彈客攻擊喀布爾哈密德卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）外的群眾，並以迫擊砲攻擊機場。

這種種威脅，加上塔利班要求美國，要在8月31日之前撤離阿富汗，或許促使美國總統拜登周二堅持，要在月底前完成撤離任務。「我們知道，每多待一天，」他說，「ISIS-K就會設法攻擊機場，還有美國和盟軍部隊，以及無辜的百姓。」

美國使館周三警告公民，遠離機場，並要所有在機場周圍的人馬上離開。一位要求匿名的美國高官證實，經過機密評估，政府正在追蹤ISIS-K對機場「特定」並「可信」的威脅。

阿富汗情勢錯綜複雜，除了塔利班，蓋達（Al Qaeda）組織和哈卡尼網絡（Haqqani network）外，還有他們的死對頭ISIS-K。分析家說，這預示雙方數千計外國戰士將爆發血腥鬥爭。

一份聯合國6月的報告推斷，近幾個月來，約有8000—10000名來自中亞、俄羅斯北高加索地區，巴基斯坦和中國大陸西部新疆地區的戰士湧入阿富汗。報告指出，其中多數都和塔利班或蓋達有關，但也有人投向ISIS-K。

阿富汗前安全官員阿里（Ali Mohammad Ali）說，如今當地已成了恐怖分子，激進分子和極端分子的拉斯維加斯（Las Vegas）。「來自世界各地的激進分子和極端分子都在歡欣鼓舞，慶祝塔利班的勝利，」他說，「而這正為其他極端分子前來阿富汗鋪路。」

文章來源：Afghanistan: Terror attack warning issued for Kabul airport
文章來源：ISIS Branch Poses Biggest Immediate Terror Threat to Evacuation in Kabul
文章來源：Terror threats hamper Afghanistan evacuation as Biden's deadline looms
影》塔利班爽開黑鷹 在阿富汗大秀美軍武
為何拜登被罵翻 還要7天內結束美在阿富汗最後任務
影》塔利班血腥算帳 射殺阿富汗警察局長割肉虐死村民

#阿富汗 #塔利班 #ISIS-K #機場 #恐攻