河南省26日通報，7月發生的特大水災害造成新鄉市造成嚴重損失，經濟損失近421億元（人民幣，下同，約台幣1800億元），因災集中安置的6.6萬民眾已全數遷回。

據了解，河南新鄉全市所有鄉鎮均不同程度受災，受災人口263.7萬，佔全市總人口的42.2％；農業、交通、水利、市政基礎等受損嚴重，全市直接經濟損失近421億元（人民幣，下同），其中新鄉市下轄的衛輝市損失208億元。目前新鄉全市城鄉生產生活功能和秩序已基本恢復，因災集中安置的6.6萬名群眾已於8月8日全部回遷完畢。