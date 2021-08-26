教育部今(26)日公布「110-125學年度各教育階段學生數預測結果」，未來16學年間，小學一年級學人數將平均年減3000人，118學年度國小學生總人數也將跌破百萬；國中畢業生人數也將在17年內年減3400人；高一學生及畢業生則平均年減3000人，預計到了125學年度，高中學生人數將減少50萬人。

根據教育部統計數據顯示，受龍年及政策效應，國小一年級學生人數雖一度衝至20萬人上下，像是在99學年計21萬5000人，其後則因問出生率減幅擴大，105學年又逢虎年效應，減至17萬5000人；後因建國百年及龍年雙重效應，107學年增至21萬4000人，108學年亦維持在21萬1000人。

不過教育部計算，預期迄111學年，小一學生數皆可維持於20萬人以上，後隨人口預測數逐年遞減，125學年僅15萬1000人，預計未來16學年間，小一學生平均年減3000人。到了118學年，國小學生人數將跌破百萬，125學年將降至92萬3000人。

依照教育部資料指出，到了125學年，國中學生數將減至46.6萬人，平均年減8200人，國中畢業生數僅15萬2000人，較101學年計減13萬7000人；預計未來17學年間，國中畢業生平均年減3400人。

教育部統計，高中人數變化與國小、國中學生預測結果相近。預計至125學年，高一學生及高三畢業生平均年減3000人及3600人，屆時高中學生數將減至50萬人，平均年減9700人。