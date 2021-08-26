黎明公園籃球場啟用典禮由市長盧秀燕、立法院副院長蔡其昌等一起主持。（陳世宗攝）

蔡其昌未受邀請致詞，事後與立委張廖萬堅等一起玩起投籃。（陳世宗攝）

台中市南屯黎明公園籃球場整建今天舉行啟用典禮，經費由立法院副院長蔡其昌向中央體育署爭取120萬，市府運動局籌編80萬元共200萬元整建完成；市長盧秀燕致詞時特感謝里長、四位轄區市議員，及立院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅等幫忙，中央地方合作力促其成。

盧秀燕致詞後，因趕揭幕時間就直接進入有獎徵答，請蔡其昌、張廖萬堅及四位議員逐一提問，讓在場民眾作答後，與會各界就一起揭幕，並未請蔡其昌特別致詞發言，引起綠營民代替蔡其昌抱不平。

蔡其昌說，籃球場整建是議員張耀中及立委張廖萬堅拜託他一起來解決，請中央體育署官員到場當場承諾經費沒有問題，中央與地方一起合作才能看到成果。

「我今天不是路人甲」，我今天來是里長、耀中及萬堅拜託，將中央預算爭取到位。要有奧運的金牌就重視基層體育，黎明公園涉及三個里，使用率非常高，雖然預算金額不是太高，但效用非常大，才協助一起爭取。

針對盧秀燕未請蔡其昌致詞。蔡其昌說，我想盧市長民調已八成，接著可能快要達到一百，不用擔心，第一我沒有宣布要選市長，其實不需要把我當成市長候選人，我是為台中市民服務的一位民意代表，和萬堅立委一樣，我當立法院副院長可幫台中市爭取很多預算，就像剛鋼體育局長拜託台中市南屯的足球場，耗資六億元現在要加碼地下停車場請我們幫忙解決。

蔡其昌表示，我們是台中市的公僕為台中市民服務，為台中市爭取預算，平常就是合作，不需要七早八早就選定敵人，然後誰是他的競爭對手，過度的對立、競爭會讓台中市建設遲緩，盧市長不用擔心，民調都快一百趴應該要很有信心才對。

媒體問蔡其昌市長沒請他致詞是否會感到委屈？ 蔡其昌說，他不會覺得委屈，政治就是這樣，這是風度的問題，長期被打壓又不是今天的事情，當位首長是整合包容，等民進黨有人選出來後，她才去區分、打壓沒有問題，那時候可以理解；這個階段應該要大家應該多合作，如萬堅立委也會勘過，應讓他謝謝大家。

蔡其昌強調，一個工程要完成，市民朋友要支持、中央地方要合作，議會預算也要通過，議員不通過也沒辦法，其實應是大家幫忙的結果。

市長盧秀燕說，蔡副院長如果心裡不太痛快，我表示抱歉！我盡量圓滿，每位有功勞的人，從基層廖里長、四位議員、兩位立委，我都一律稱讚、一律的感謝，如果有人覺得還不夠，表示我做主人的沒做好，我表示抱歉！不好意思。