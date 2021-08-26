台北市商辦大樓普遍老舊，在苦無新商辦釋出且素地取得不易下，舊大樓申請危老、或採都更方式就地重建都成為開發新策略。信義全球資產公司分析，台北市511件危老核准案中，屬於商用不動產者有26案，包含15案商辦大樓、飯店10案、廠房1案，其中有7案已申請建照且規劃興建辦公或廠辦，推估未來將有近3萬坪樓地板面積可供企業自用或釋出於市場，另外在都更核准案件中，自108年後也有13案規畫擬興建辦公或旅館，已取得建照擬興建辦公則有5棟，推估未來釋出樓地板面積約5萬坪。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，危老核准案中除可看到部分飯店受疫情衝擊考量下投入重建，特別也看到15案舊商辦大樓提出申請，區域上多為較早期發展的中山區、中正區、大同區商圈，可看到銀行、保險業者積極將舊有行舍或辦公大樓進行重建，像是上海商業儲蓄銀行大樓、兆豐銀行中山分行等，另外也有企業的總部辦公或營業大樓，包含永達承德大樓、佳美機構大樓等，但觀察目前已取得建照的大樓，其未來可能以自用為主。

除了危老案件外，統計108年後台北市採都更核准案件，依其事業計畫所擬預計規劃興建為辦公大樓或飯店的共有13件，區域包含中山區、松山區、大安區、南港區、士林區，累計約1.6萬坪的土地將進行改建，其中已拿到建照擬興建辦公大樓則有5棟，推估未來將釋出約5萬坪樓地板面積，有機會在未來陸續供應市場對新辦公空間的需求。

總經理柯宏安表示，近年可看到不少企業在發展有成下，也積極透過危老與都更方式進行大樓重建，打造全新辦公環境，也可藉新總部大樓升級重塑品牌形象，或是藉此活化與創造不動產價值。目前市場有不少商圈指標辦公大樓將進行重建，包含新光產險大樓、敦化大樓、中華票券金融大樓、蘇黎世保險大樓、國泰襄陽大樓等，預期危老都更熱度將持續。

危老核准案已申請建照擬興建辦公廠辦大樓