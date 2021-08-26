位於台南市新市區豐華里主祀天上聖母的福安宮，昨天有一群黃蜂於龍柱旁結巢。（劉秀芬攝）

福安宮廟方表示，黃蜂穴黃蜂歸巢，適逢新市福安宮建廟12年完工，農曆10月將舉行謝土，雙喜臨門，盼豐華里風華再現。（劉秀芬攝）

位於台南市新市區豐華里主祀天上聖母的福安宮，主委陳忠政昨日上午9點發現一群黃蜂聚集在大殿門外龍柱旁屋簷下結巢，信徒紛紛前往圍觀，嘖嘖稱奇。豐華里里長謝成說，福安宮200多年前就有「黃蜂穴」傳聞，如今黃蜂歸巢，喜事臨門，期待豐華里風華再現。

25日上午9時許，陳忠政在廟裡聽到嗡嗡嗡的聲音，循線在廟門口找到有大量黃蜂，在右側梁柱上方擴音箱上結巢，目視約有近萬隻，吸引香客圍觀。

福安宮建立於清乾隆20年，曾因瘟疫、水患隨著村民從木柵、王甲、中寮遷移到看西，每次遷庄就要重新蓋廟，某次蓋廟時，媽祖選定了「黃蜂穴」，指示為安師立命之處，但建廟工人不小心將廟後黃蜂巢挖破，導致黃蜂傾巢而出，遮天蔽日往北飛去，從此吉穴不再，媽祖頓失，敗廟也敗庄。

據傳往北的蜂群飛到北港朝天宮媽祖廟，朝天宮的乩童也證實此事，豐華里福安宮與北港朝天宮從此也友誼深厚，廟務往來頻繁。黃蜂穴的傳說還有多種版本，也記載在地方史書上，為鄉民津津樂道。

廟方表示，先不驚擾蜂群，維持現狀，讓蜂群自然消長。有蜂農表示，蜂群極有可能是附近養蜂人家蜂箱分出，如果蜂群在廟附近無足夠花蜜來源，自然會再度遷移。