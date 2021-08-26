美股周三全面收紅，台股加權指數今（26）日在台積電(2330)領軍上攻下開高，一舉站回月線、大漲155.56點至17201.42點，但隨即觸發獲利了結賣壓出籠，使指數再度壓回平盤上下震盪，再度回測「萬七」關卡支撐。

截至11點40分，加權指數下跌30.58點、為17015.28點，最低下跌56.74點至16989.12點，成交量估略增至3700億元。櫃買指數開高後同步壓回，但大致持穩盤上，表現相對有撐，截至11點40分上漲0.16點、為210.17點，最高上漲1.91點至211.92點。

觀察盤面類股表現，鋼鐵股成為今日撐盤主力、一度飆漲6.03％，早盤維持約3％漲勢，造紙及電器電纜股雙雙漲近1％居次，成交量較大的電子股力守紅盤。金融股小跌0.5％，航運及貿易百貨雙雙跌逾2％，汽車股亦跌逾1.5％，表現明顯偏弱。

權值股由中鋼(2002)漲逾1.5％領軍、最高勁揚逾4％，早盤一度漲近3％的台積電漲近1.5％，聯電(2303)亦漲逾1％、最高勁揚4％，中華電(2412)、國泰金(2882)則力守平盤。聯發科(2454)及萬海(2615)雙雙跌逾3.5％，長榮(2603)及陽明(2609)亦跌逾2％，表現明顯偏弱。

台股指數在9天急跌近千點後反彈，5天以來大漲953點，昨日站回半年線，今日在類股輪動下續戰17100月線關卡，但反壓出籠導致月線得而復失。分析師認為，月線17100～季線17350點區間為短線反壓區間，續攻遇壓震盪恐加劇。

美科技股維持多頭格局，配合產業步入旺季下業績題材增溫，加上日技術指標持續彈升，台股持續反彈挑戰半年線反壓。然量能相對萎縮，追價力道稍嫌不足，後續往上續攻，遇壓震盪恐加劇。

分析師認為，Fed利率決策會議及貨幣政策後續變化，仍是左右外資動向及台股走勢的關鍵。由於短線震盪加劇，操作上短線可聚焦營運進入旺季、技術線型轉佳、法人買超股，逢高調節未來展望不佳、技術線型續弱、法人賣超股。