因投資者密切關注於本周四召開的美國聯邦儲備理事會(FED)會議，預料將會公佈全球最大經濟體的貨幣緊縮政策，但緊縮政策恐會減緩在疫情後美國經濟復甦，並且會提振美元走強，使得以美元計價的金屬價格更昂貴而失去吸引力，致倫敦(LME)周四銅價下跌。

周四(8/26)截至台北時間11:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.43%，報每公噸9,315.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,312.5美元低點。(商品行情網)