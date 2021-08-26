《商情》料緊縮貨幣政策 期銅下跌0.43％ 12:182021/08/26 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因投資者密切關注於本周四召開的美國聯邦儲備理事會(FED)會議，預料將會公佈全球最大經濟體的貨幣緊縮政策，但緊縮政策恐會減緩在疫情後美國經濟復甦，並且會提振美元走強，使得以美元計價的金屬價格更昂貴而失去吸引力，致倫敦(LME)周四銅價下跌。 周四(8/26)截至台北時間11:40，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅下跌0.43%，報每公噸9,315.5美元，盤中最低一度跌至每公噸9,312.5美元低點。(商品行情網) 《商情》供貨短缺 期錫漲0.24％ 《國際經濟》低利掰掰 韓央行升息1碼至0.75％ #緊縮 #LME #周四 #下跌 #緊縮貨幣政策 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》陸股ETF翻紅 聚焦政策受惠股 10:022021/08/26 財經 《商情》樂觀情緒帶動 期錫反彈近2％ 12:182021/08/25 財經 《商情》料供不應求 期銅收小跌 09:452021/08/26 財經 18個月來首見 全球企業第三季獲利恐下跌 04:102021/08/26 全球財經 《商情》料美元上揚 LME銅價回跌 12:182021/08/25 財經 戴琪：全面評估美中貿易政策 04:102021/08/26 產業財經 新債王：陸遲早超越美元儲備地位 04:102021/08/25 全球財經 韓央行疫情後首次升息 上調一碼至0.75％ 11:202021/08/26 國際 《集中市場》月線保不住 三大法人賣超161.31億元 15:252021/08/26 財經 《商情》料食用油供應趨緊 大馬棕櫚油續漲 12:012021/08/26 財經 IMF最年輕副總裁 李波履新 04:102021/08/26 產業財經 財經熱門新聞 他All in航運2個月慘賠150萬 老手警告：被這2種害死 - 財經 台積電漲價成受害者？晶片一哥聯發科重傷 - 財經 - 工商 下月縮減QE 小心再殺一波！別管凱基哥 神秘大戶股票快跟上 - 財經 林全曝去年購買BNT「內幕」 賣方很傻眼 - 財經 台積漲價效應 聯電、力積電明年漲定了 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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